Egresados de la UTEC: algunas carreras alcanzan el 100% de inserción laboral

El 100% de los egresados de la Tecnicatura en Tecnologías de la Información, Tecnólogo en Sistema de Producción Lechera y Licenciatura en Análisis Alimentario de la Universidad Tecnológica (UTEC) se insertaron en el campo laboral, mientras que en otras carreras ese porcentaje es del 80%.

En entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional, Graciela do Mato, consejera de la UTEC, aseguró que es muy buena la inserción laboral de los egresados: “Entendemos que el éxito y la inserción laboral se debe a que es una universidad joven, que estudió la demanda, que está mirando lo que demanda cada uno de los territorios y el sector productivo, alineada con las políticas productivas país y, por lo tanto, diseñada porque entendemos que un universitario quiere trabajar y hacer algo que le gusta”, sostuvo.

Do Mato aseguró que no preocupa decir que la UTEC está orientada al trabajo: “Es más, tenemos políticas muy interesantes de acercamiento de la educación al trabajo, porque no entendemos que el egresado no se pueda insertar”, indicó.

Informó que la UTEC, dentro de su propia ley, tiene la posibilidad, en un futuro, de decidir si continúa con una carrera o no: “Si el mercado laboral se saturó, quizá sea necesario crear una nueva carrera, redireccionar infraestructura y docentes hacia una nueva necesidad país. Así que apostamos a que el 100% de los egresados estén trabajando”, concluyó.