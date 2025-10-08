Hacete socio para acceder a este contenido

El Bar Hispano un clásico de Montevideo, famoso por sus picaditas, está a la venta

El histórico local de San José y Río Negro, está a la venta. Su dueño, el español Manuel Ramos quiere que la tradición continúe a 65 años del bar.

En pleno corazón de Montevideo, sobre la esquina de San José y Río Negro, el Bar Hispano se mantiene como uno de los pocos sobrevivientes de la época dorada de los bares céntricos. Fundado en 1959, se hizo célebre por una costumbre que aún lo distingue: la “picada en platitos”. Cuando un cliente pide un trago con preparación, no recibe solo una copa, sino un desfile de más de treinta pequeñas porciones —sándwiches, carnes frías, frankfurters, aceitunas, pizzas— que arman un banquete compartido.

Un local con historia

El propietario, Manuel Ramos, llegó desde España con apenas 19 años y encontró en el Hispano su lugar definitivo detrás del mostrador. En entrevista con Telemundo recordó que la tradición de las picadas se afianzó en los años 60 y 70, cuando era común cerrar la jornada laboral con un vermut o un whisky antes de volver a casa. Con los cambios de costumbres, esos rituales se volvieron menos frecuentes, pero el Hispano resistió sin alterar su estilo.

“La picada del Hispano es una característica y una tradición. Muchos de los que vienen hoy lo hacen porque sus padres o abuelos ya lo hacían”, relató Ramos, orgulloso de haber mantenido intacta la estética del local, fiel a la impronta de los bares montevideanos de mediados del siglo pasado.

Hoy, a los 65 años del bar, Ramos piensa en pasar la posta. Aclara que no se trata de un cierre ni de una decisión urgente, pero sí de un momento de transición. “Me siento bien, no tengo apuro. Pero me gustaría que quien venga siga protegiendo el nombre y la esencia del Hispano”, afirmó.

