El Bar Hispano un clásico de Montevideo, famoso por sus picaditas, está a la venta

Un local con historia

El propietario, Manuel Ramos, llegó desde España con apenas 19 años y encontró en el Hispano su lugar definitivo detrás del mostrador. En entrevista con Telemundo recordó que la tradición de las picadas se afianzó en los años 60 y 70, cuando era común cerrar la jornada laboral con un vermut o un whisky antes de volver a casa. Con los cambios de costumbres, esos rituales se volvieron menos frecuentes, pero el Hispano resistió sin alterar su estilo.