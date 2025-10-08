En pleno corazón de Montevideo, sobre la esquina de San José y Río Negro, el Bar Hispano se mantiene como uno de los pocos sobrevivientes de la época dorada de los bares céntricos. Fundado en 1959, se hizo célebre por una costumbre que aún lo distingue: la “picada en platitos”. Cuando un cliente pide un trago con preparación, no recibe solo una copa, sino un desfile de más de treinta pequeñas porciones —sándwiches, carnes frías, frankfurters, aceitunas, pizzas— que arman un banquete compartido.
El Bar Hispano un clásico de Montevideo, famoso por sus picaditas, está a la venta
El histórico local de San José y Río Negro, está a la venta. Su dueño, el español Manuel Ramos quiere que la tradición continúe a 65 años del bar.