Orsi sobre la paz entre Israel y Hamás: "Parece un milagro"

"Acá esto tiene que parar, el mecanismo que se encuentre para parar esto tiene que ser bienvenido", agregó el presidente uruguayo.

El anuncio del plan de paz

El anuncio se produjo dos años y un día después del atentado terrorista de Hamás en que la organización entró en territorio israelí y mató a más de 1.200 personas, la mayoría civiles.

Ese mismo día también secuestraron a unas 250 personas y 48 de ellas siguen en Gaza. Una fuente palestina contó que la organización islamita liberará 20 rehenes con vida en la primera fase del acuerdo.

La ofensiva israelí causó más de 64.000 muertos en Gaza, también en su mayoría civiles, según cifras que son consideradas fiables por las Naciones Unidas.

Orsi aseguró ser optimista sobre los anuncios de paz del presidente de Estados Unidos. "Es una historia de siglos", dijo sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

"Ojalá se pueda parar acá y ojalá en algún momento se pueda tener una noticia similar a la (guerra) de Ucrania y Rusia y ojalá también que podamos tener buenas noticias de lo que está pasando en Sudán, que es tremendo", agregó el presidente en su visita de este jueves a la Colonia Berro.