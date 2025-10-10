Puerto: este viernes se instalará un ámbito tripartito y Castillo es "optimista"

A su vez, el presidente respaldó el rol del ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la negociación. "No vengo a agregar ni a aportar más que el respaldo de los equipos que tengo en la cancha, por supuesto que a veces es generar una instancia más, pero con los mismos actores", dijo Orsi sobre la reunión del miércoles en Torre Ejecutiva.

"En los temas laborales yo trabajo con Juan (Castillo), nos encerraremos con Juan y buscaremos alternativas, por algo uno tiene ministros y ministras y por algo hay equipos en los ministerios para resolver las cosas", concluyó.

Espacio de diálogo por 10 días

La paralización parcial de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) como consecuencia de medidas sindicales terminó este miércoles, luego de casi una semana. Este jueves se empezó a transitar una ventana de negociación de diez días, espacio que se confirmó luego de una reunión de los trabajadores con representantes del Poder Ejecutivo.

Al final de la jornada del miércoles, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, había anunciado que –con TCP en movimiento– se empezaría desde el gobierno a trabajar en el diseño de la estrategia de negociación que se utilizará en la ventana de negociación. Asimismo, durante la jornada del jueves, el ministro compareció ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, luego de haber sido convocado y cuestionado por la oposición, cuando aún continuaban activas las medidas sindicales. Durante la tarde también participaron de la instancia parlamentaria representantes del sindicato y de la empresa belga Katoen Natie.

La estrategia del gobierno

Luego de su comparecencia, Castillo destacó en rueda de prensa que ya se estuvo articulando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para instalar este viernes el ámbito tripartito de negociación. El jerarca marcó la necesidad de “aprovechar al máximo el tiempo” para “lograr el consenso”, poniendo sobre la mesa una “estrategia” basada en que se “recupere la confianza entre las partes”.

Castillo dejó claro que “hay algunas cosas que ya estaban previstas” entre la empresa y los trabajadores. En ese sentido, se refirió a “la estabilidad laboral” y “la plena vigencia del convenio colectivo”. Asimismo, remarcó que por lo pronto las “demandas” que se hacen desde el sindicato –y que no se lograron resolver antes de las medidas– tienen que ver con “la reducción de la jornada de trabajo” –a seis horas sin pérdida de salario– y el “reaseguro de jornales” tras la entrada en operación del sistema operativo Navis/N4 en TCP.

Sobre la posibilidad de realizar un análisis técnico del impacto de Navis/N4, indicó que no se sabe si se llegará a ese punto. “Nosotros en todo caso vamos a llevar una propuesta. una figura que queremos colocar de manera que no sean ni sólo los trabajadores ni sólo los empleadores los que determinen las condiciones laborales y las consecuencias laborales (del sistema operativo)”, adelantó Castillo, sin más detalles.