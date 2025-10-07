Presidente de River Plate habló de "traiciones" y que el fútbol muestra "las miserias humanas"

"La falta de dinero incidió, por ejemplo, en el último período de pases hubo futbolistas que decidieron no venir", y agregó que "estamos en una situación delicada, por lo que no pudimos hacer grandes esfuerzos y cuando se hizo, no se logró cerrar por decisiones de los jugadores".

Votación del pliego y "traiciones"

River Plate fue uno de los equipos que votó contra el pliego de condiciones presentado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por entender que el mismo "tenía errores jurídicos".

"Nos sentimos traicionados con los clubes que cambiaron su voto a último momento, aquellos que estaban en la Unión de Clubes y votaron el pliego", declaró Cibreiro. "El fútbol es muy traicionero y saca a luz las miserias humanas", reflexionó.

El presidente darsenero, hizo referencia al quiebre de la Unión de Clubes luego de la votación, manifestando que "pensaría dos veces cada movimiento que iba a hacer". Tomó como referencia un audio "interno" que se filtró, el cuál "apuntaba contra mi persona". "No hay dudas que alguien traicionó la confianza de la interna de la Unión de Clubes y filtró los audios", sentenció.