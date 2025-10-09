Hacete socio para acceder a este contenido

Política

contra el genocidio

Solidaridad con Palestina: exigieron al gobierno reconocer el genocidio

La marcha principal en solidaridad con Palestina se realizó en Montevideo, entre la explanada de la Intendencia y la Plaza Independencia.

 Meri Parrado
Por Redacción Caras y Caretas

Con el reclamo al gobierno de adoptar acciones concretas en torno al conflicto en la Franja de Gaza culminó la marcha convocada por la Coordinación por Palestina, el Pit-Cnt y el Frente Amplio (FA) en solidaridad con el pueblo palestino y en rechazo al genocidio.

"Mientras el pueblo palestino celebra el cese de los bombardeos, acá le decimos bien fuerte a ese pueblo heroico en Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados: vuestra lucha es nuestra. No están solos", señaló el exdiputado Christian Mirza al comenzar la lectura de la proclama en la Plaza Independencia, una vez terminada la marcha.

"Es hora de que el gobierno uruguayo tome acciones concretas para exigirle al gobierno de Israel el acatamiento a los principios del derecho internacional. Es ahora. Es ineludible nuestra responsabilidad como país de proteger a nuestros ciudadanos y ciudadanas", reclamó. Y precisó que el gobierno "gobierno debe actuar de manera urgente para romper el bloqueo criminal y permitir el ingreso inmediato de ayuda humanitaria".

Bloque que, recordó, intentó romper la Flotilla Global Sumud, "y otras que la precedieron".

"Ante la injusticia no hay que permanecer en silencio, ni ante la fuerza bruta quedarse quieto. Nos recuerdan que la solidaridad no es solo una palabra", subrayó.

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 18.56.56_788800f3
Marcha por Palestina

Sobre las 18.30 los participantes, enarbolando banderas de Palestina y de Uruguay, se concentraron en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Entre los participantes de la marcha se encontraban la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el presidente del FA, Fernando Pereira. Para Cosse, entrevistada por Subrayado lo que sucede en Gaza es "un genocidio". "Creo que lo que sucedió el 7 de octubre fue terrible, fue una masacre, fue terrorismo, pero también creo que lo que está pasando en Gaza es un genocidio”, señaló.

Cosse indicó que participó de la marcha por la paz y la humanidad, y en contra de los crímenes de lesa humanidad y a favor de la liberación de los rehenes en Gaza.

Reivindicó, además, la postura de Uruguay de respeto al Derecho Internacional y su expresión de apoyo a la búsqueda de acuerdos para solucionar el conflicto en Medio Oriente.

Para el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, "lo que está sucediendo ahora es un genocidio... por los sectores reaccionarios de derecha de Israel".

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 18.56.57_3845f96d

Mientras tanto, la marcha seguía y un nutrido grupo de parciales de Peñarol hacían sentir sobre 18 de Julio el sentimiento de muchos de los presentes al grito de : "Hay que romper, hay que romper las relaciones con Israel".

Video de WhatsApp 2025-10-09 a las 19.50.41_592d0839

Simultáneamente se realizaron marchas en diversos puntos del país, a saber: Maldonado en la plaza San Fernando, Piriápolis en la plaza Artigas, La Paloma (Rocha) en la plaza de Lucho, San José en la peatonal Asamblea y 25 de Mayo, Colonia del Sacramento en la explanada de la Intendencia, Fray Bentos (Río Negro) en la plaza Artigas, Paysandú en la plaza Constitución, Salto en la plaza Artigas, Rivera en la plaza Artigas, Tacuarembó en la plaza Colón, Treinta y Tres en el Obelisco, Trinidad (Flores) en la plaza Constitución y Durazno en la plaza Sarandí. En Florida habrá una marcha el sábado 11 de octubre a las 10.30, en las calles Pocho Fernández e Independencia.

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 18.52.33_780d193d
Genocidio en la pantalla

En la previa, el referente de la Coordinación por Palestina, Christian Mirza, informó sobre los motivos de la movilización. Dijo que son varias las cosas que convocan, entre ellas "el genocidio en curso, que ya prácticamente nadie discute, [porque es] un genocidio que vemos discurrir por las pantallas todos los días a toda hora”.

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 19.41.56_d21c476f

Precisamente, este viernes comenzó el alto al fuego en la Franja de Gaza tras alcanzarse un acuerdo entre el movimiento Hamás y el gobierno de Israel.

Las hostilidades dieron comienzo el pasado 7 de octubre de 2023 tras una incursión de milicianos de Hamás en territorio de Israel. Más de 65.000 gazatíes, gran parte de ellos menores de edad, han muerto a causa de la ofensiva israelí la que ha sido calificada por las Naciones Unidas como genocidio.

Dejá tu comentario

