Solidaridad con Palestina: exigieron al gobierno reconocer el genocidio

Bloque que, recordó, intentó romper la Flotilla Global Sumud, "y otras que la precedieron".

"Ante la injusticia no hay que permanecer en silencio, ni ante la fuerza bruta quedarse quieto. Nos recuerdan que la solidaridad no es solo una palabra", subrayó.

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 18.56.56_788800f3 Solidaridad. Meri Parrado

Marcha por Palestina

Sobre las 18.30 los participantes, enarbolando banderas de Palestina y de Uruguay, se concentraron en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Entre los participantes de la marcha se encontraban la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el presidente del FA, Fernando Pereira. Para Cosse, entrevistada por Subrayado lo que sucede en Gaza es "un genocidio". "Creo que lo que sucedió el 7 de octubre fue terrible, fue una masacre, fue terrorismo, pero también creo que lo que está pasando en Gaza es un genocidio”, señaló.

Cosse indicó que participó de la marcha por la paz y la humanidad, y en contra de los crímenes de lesa humanidad y a favor de la liberación de los rehenes en Gaza.

Reivindicó, además, la postura de Uruguay de respeto al Derecho Internacional y su expresión de apoyo a la búsqueda de acuerdos para solucionar el conflicto en Medio Oriente.

Para el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, "lo que está sucediendo ahora es un genocidio... por los sectores reaccionarios de derecha de Israel".

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 18.56.57_3845f96d Foto: Meri Parrado

Mientras tanto, la marcha seguía y un nutrido grupo de parciales de Peñarol hacían sentir sobre 18 de Julio el sentimiento de muchos de los presentes al grito de : "Hay que romper, hay que romper las relaciones con Israel".

Video de WhatsApp 2025-10-09 a las 19.50.41_592d0839

Simultáneamente se realizaron marchas en diversos puntos del país, a saber: Maldonado en la plaza San Fernando, Piriápolis en la plaza Artigas, La Paloma (Rocha) en la plaza de Lucho, San José en la peatonal Asamblea y 25 de Mayo, Colonia del Sacramento en la explanada de la Intendencia, Fray Bentos (Río Negro) en la plaza Artigas, Paysandú en la plaza Constitución, Salto en la plaza Artigas, Rivera en la plaza Artigas, Tacuarembó en la plaza Colón, Treinta y Tres en el Obelisco, Trinidad (Flores) en la plaza Constitución y Durazno en la plaza Sarandí. En Florida habrá una marcha el sábado 11 de octubre a las 10.30, en las calles Pocho Fernández e Independencia.

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 18.52.33_780d193d Una "flotilla" por Palestina. Foto: Meri Parrado

Genocidio en la pantalla

En la previa, el referente de la Coordinación por Palestina, Christian Mirza, informó sobre los motivos de la movilización. Dijo que son varias las cosas que convocan, entre ellas "el genocidio en curso, que ya prácticamente nadie discute, [porque es] un genocidio que vemos discurrir por las pantallas todos los días a toda hora”.

Imagen de WhatsApp 2025-10-09 a las 19.41.56_d21c476f Foto: Meri Parrado

Precisamente, este viernes comenzó el alto al fuego en la Franja de Gaza tras alcanzarse un acuerdo entre el movimiento Hamás y el gobierno de Israel.

Las hostilidades dieron comienzo el pasado 7 de octubre de 2023 tras una incursión de milicianos de Hamás en territorio de Israel. Más de 65.000 gazatíes, gran parte de ellos menores de edad, han muerto a causa de la ofensiva israelí la que ha sido calificada por las Naciones Unidas como genocidio.