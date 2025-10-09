Abogados de narcos concursaron para ingresar a Fiscalía

Entre los concursantes se encuentra, según informó Brecha y Búsqueda, el abogado Raúl Estomba, defensor de Mónica Sosa —líder de la banda “Los Chingas”—, además de otros profesionales con vínculos directos o residencias en zonas controladas por clanes familiares del narcotráfico, como el del barrio Casavalle.

Alerta en la Fiscalía y el Parlamento

A su vez, el tema fue planteado formalmente por el ministro del interior Carlos Negro, ante representantes de distintos partidos políticos, y discutido también con Ferrero en una reunión.

“Los legisladores deben tener extremo cuidado al evaluar estas designaciones. No basta con que el postulante haya pasado el concurso; la venia puede ser denegada si existen antecedentes que comprometan su idoneidad”, comentó una fuente parlamentaria al tanto de la preocupación expresada por la fiscal de Corte.

Las fuentes consultadas también señalaron que la legitimidad del proceso de selección debe resguardarse frente a cualquier indicio de penetración del crimen organizado en la estructura estatal.