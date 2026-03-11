Hacete socio para acceder a este contenido

pobreza |

informe

El Comité Fiscal Asesor marca preocupación sobre los resultados del Diálogo Social

Este Diálogo ha generado expectativas en diferentes sectores, muy especialmente en la atención de temas como los efectos de la Reforma de la Seguridad Social.

El pasado 6 de marzo, el Comité Fiscal Asesor (CFA) presentó su correspondiente informe que pone en la mira la rendición de cuentas para 2025 y enfatiza la importancia del Diálogo Social como una instancia clave impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Este Diálogo ha generado altas expectativas en diferentes sectores, pero muy especialmente en la atención de temas claves a nivel país como es los efectos de la Reforma de la Seguridad Social de la Ley 20130, y la atención de temas fundamentales como la pobreza infantil, el sistema de cuidados y la discapacidad. Pero a pocos días de la presentación de los principales resultados anunciados como el documento de consenso y las propuestas a ser llevadas al Parlamento, resulta preocupante que este informe señale aspectos que podrían ser usados como frenos a los avances esperados.

Uno de los puntos destacados en el informe es la referencia al Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, el cual está previsto para culminar en 2026. El proceso concluirá con la presentación de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, que recogerá los acuerdos y orientaciones alcanzados en este ámbito. Sin embargo, el CFA alerta sobre la necesidad de un abordaje estructural en este Diálogo, lo que en los hechos ha sido parte fundamental de Diálogo ya que el mismo implica incorporar temas relevantes como el propio financiamiento a la seguridad social y comprometidas en las Bases Programáticas del Frente Amplio atacar el lucro en la seguridad social.

El informe aclara que las expansiones de cobertura o prestaciones sociales, sin un financiamiento permanente adecuado, podrían llevar a un deterioro persistente del resultado estructural en el corto y mediano plazo. Esto es especialmente relevante en un contexto fiscal que ya presenta límites y riesgos a la baja.

La advertencia del CFA pone de relieve la importancia de que las medidas propuestas en el marco del diálogo social sean sostenibles y estén respaldadas por un financiamiento sólido. De lo contrario, existe el riesgo de que las buenas intenciones se traduzcan en un agravamiento de la situación fiscal, lo que limitaría la capacidad del gobierno para implementar las políticas necesarias y cumplir con sus compromisos.

El diálogo social es, sin duda, una instancia esencial para abordar cuestiones tan importantes como la protección y seguridad social. La lectura que se hace del informe del CFA es relevante en la medida que pueda ser usado como una herramienta para abordar los aspectos de financiamiento tan necesario y como un freno para abordar políticas fundamentales que el país necesita.

