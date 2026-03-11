El Comité Fiscal Asesor marca preocupación sobre los resultados del Diálogo Social

El pasado 6 de marzo, el Comité Fiscal Asesor (CFA) presentó su correspondiente informe que pone en la mira la rendición de cuentas para 2025 y enfatiza la importancia del Diálogo Social como una instancia clave impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Este Diálogo ha generado altas expectativas en diferentes sectores, pero muy especialmente en la atención de temas claves a nivel país como es los efectos de la Reforma de la Seguridad Social de la Ley 20130, y la atención de temas fundamentales como la pobreza infantil, el sistema de cuidados y la discapacidad. Pero a pocos días de la presentación de los principales resultados anunciados como el documento de consenso y las propuestas a ser llevadas al Parlamento, resulta preocupante que este informe señale aspectos que podrían ser usados como frenos a los avances esperados.