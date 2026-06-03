"Hay que recomponer el valor de la solidaridad": jóvenes comunistas lanzan campaña de abrigo

Según Díaz, además de la recolección de ropa y productos de higiene, la campaña busca instalar una reflexión acerca del valor de la solidaridad en la sociedad. "Además de la dificultad del aumento de personas que tienen que vivir en situación de calle, enfrentando condiciones inhumanas, como sociedad tenemos otra dificultad: poder recomponer el valor de la solidaridad".

Por otro lado, la dirigente explicó que la campaña de la UCJ se adhiere a la que desarrolla el Pit-Cnt cada año, mediante una donación centralizada de todo lo recolectado, y con el objetivo de reforzarla.

Actividades en Montevideo y el interior

Díaz detalló que, tras el lanzamiento, la UJC desplegará distintos puntos de recepción de donaciones tanto en el área metropolitana como en departamentos del interior del país. Además, prevé organizar actividades culturales, deportivas y recreativas para incentivar la participación de jóvenes y vecinos. “Vamos a tener diferentes puntos con gazebos centrales en diferentes puntos del área metropolitana y también del interior del país”, adelantó.

La dirigente señaló que la organización buscará replicar experiencias realizadas durante el 70° aniversario de la UJC, cuando llevaron adelante campeonatos deportivos, varietés culturales y una batalla de rap que funcionaron como espacios de encuentro y solidaridad. “La idea es esas actividades que hicimos para el 70 aniversario poder replicarlas y que sea parte de la campaña de abrigo este año”, sostuvo.

Una vez finalizada la etapa de recolección, todo el material será clasificado en la sede central de la organización y posteriormente entregado a la campaña del PIT-CNT, que distribuye las donaciones entre refugios, centros de 24 horas y organizaciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social.

La situación de calle y las políticas públicas

Consultada sobre las medidas impulsadas por el gobierno para enfrentar la problemática de las personas en situación de calle, Díaz expresó: “Entendemos que es una estrategia nueva y que es novedosa en muchos de sus aspectos, sobre todo porque aborda integralmente el problema de las personas en situación de calle”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la propuesta incorpora aspectos vinculados a vivienda, empleo, formación, alimentación y atención en centros diurnos, así como la situación de las personas que recuperan la libertad tras haber estado privadas de ella. “Entendemos que es una política sostenida de trabajo con esta problemática”, añadió.

No obstante, consideró que las respuestas estatales conllevan ciertos procesos, por lo que el involucramiento de la sociedad se vuelve vital “Las políticas públicas no dan soluciones inmediatas y ahí surge la necesidad también de generar mecanismos de recomponer los valores solidarios y de empatía”, remarcó.

Para la dirigente, la situación de calle debe ser entendida como un fenómeno estructural y no como una problemática individual. “Tenemos que cambiar esta visión de que el problema de situación de calle es una cuestión ajena, vinculada a personas que por X decisiones llegan ahí, sino que en realidad hay toda una sociedad que se estructura de cierta forma que hace que esas personas estén en esa situación”.

Díaz también vinculó la campaña con los principios ideológicos de la organización juvenil comunista. Según explicó, la construcción de valores colectivos forma parte de una disputa cultural que consideran inseparable de cualquier proyecto de transformación social. "La batalla cultural, como parte de nuestro horizonte emancipatorio, es sumamente importante. Por ejemplo, este año se cumplen 100 años del natalicio de Fidel Castro, y para nosotros va a estar atravesado por los valores que Fidel y el pueblo cubano han puesto sobre nuestro acervo ideológico y nuestro accionar".

“Los valores de solidaridad para nosotros son un ejemplo para construir una sociedad diferente. No hay forma de construir una sociedad diferente si tenemos una sociedad fragmentada, una sociedad que piensa solamente desde el individualismo y desde el beneficio personal”, añadió.

“Recomponer valores sociales que tengan que ver con lo colectivo y lo solidario son nuestro horizonte ético y también forman parte de nuestra lucha por un mundo diferente y por otra forma de vivir”, concluyó.