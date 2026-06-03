Personas privadas de libertad recuperarán espacios públicos en Canelones

Programa inicia en Canelones pero se replicará en todo el país

La directora del INR informó que la primera edición de Gol a la Esperanza se realizará en Canelones y se intentará replicarlo en todo el país. Juanche adelantó que, con este fin, próximamente, mantendrá una reunión con el Congreso de Intendentes.

También anunció que, para llevar adelante el programa, se creará una bolsa de trabajo integrada por 15 personas privadas de libertad de la Unidad N° 7 del INR (Canelones), quienes se desempeñarán en obras para los 32 municipios del departamento.

La jerarca también mencionó la labor junto con el Poder Judicial relativa a la autorización de las salidas laborales.

Explicó que fueron seleccionadas personas privadas de libertad y se encuentran en proceso de rehabilitación, que incluye capacitaciones del Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay (DGETP-UTU), respecto a construcción, sanitaria y electricidad.

En tanto, Iparraguirre destacó que los espacios públicos recuperados serán fundamentales para instalar el programa Pelota al Medio a la Esperanza, dedicado al trabajo social con adolescentes mediante el deporte y la recreación.

Los técnicos de la Dirección de Arquitectura respaldarán con capacitación y los espacios de trabajo en los talleres ubicados en todo el país para el desarrollo del nuevo programa, dijo por su parte, Tierno.

Carlos Negro: “Debemos evitar el desapego de la comunidad de los barrios”

El ministro del Interior subrayó el valioso aporte del Pelota al Medio a la Esperanza, así como el trabajo del nuevo programa Más Barrio. Con ambos se procura preservar el acceso de la comunidad a los espacios públicos y la convivencia saludable, precisó Negro.

Mediante Gol a la Esperanza, se busca rehabilitar a las personas privadas de libertad y evitar el desapego de la comunidad de sus barrios, remarcó el secretario de Estado.

Según Negro, la rehabilitación mediante el trabajo en espacios públicos permite que esta población "sienta que está cooperando y participando de la vida activa del país y de lo que eso significa para la comunidad toda”.