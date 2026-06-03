Caso Minetti: Justicia italiana descartó irregularidades denunciadas desde Uruguay

La resolución reafirmó, además, que Minetti modificó su estilo de vida y que subsisten los motivos humanitarios vinculados a la situación sanitaria del menor adoptado junto a Cipriani. La exconsejera regional de Lombardía, de 41 años, había sido condenada a tres años y once meses de prisión en causas relacionadas con las fiestas organizadas durante el período en que Berlusconi enfrentó el escándalo conocido como “Ruby Robacorazones”.

Las publicaciones de Il Fatto Quotidiano sostenían que la adopción se había desarrollado en un contexto irregular y señalaban a la chacra “Gin Tonic”, propiedad de Cipriani en Punta del Este, como escenario de encuentros con características similares a las denominadas “fiestas elegantes” que marcaron la carrera política de Berlusconi.

También habían vinculado el caso con la desaparición en Uruguay de la madre biológica del menor, María de los Ángeles González Colinet, ocurrida en febrero de 2026, y con la muerte de la abogada Mercedes Nieto, hallada calcinada junto a su esposo en 2024. Todos esos elementos fueron descartados por la fiscalía italiana como fundamento para cuestionar el indulto.

En su dictamen, el organismo sostuvo que “no existen denuncias de delitos, procesos judiciales pendientes ni implicación en investigaciones de ningún tipo en Uruguay o España contra Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani”. Asimismo, afirmó que las acusaciones sobre presuntas fiestas con drogas y sexo fueron contradichas por diversos testimonios recogidos durante la investigación y que tampoco se detectaron irregularidades en el proceso de adopción.

La Fiscalía también señaló que no se realizaron diligencias mediante exhortos o rogatorias internacionales hacia Uruguay, al entender que el acuerdo bilateral de cooperación judicial penal vigente está destinado a la obtención de pruebas dentro de procedimientos penales específicos.

El informe confirmó además que el menor atraviesa un “grave cuadro sanitario” y recibe tratamiento en un hospital pediátrico de Boston, situación que exige la presencia de Minetti durante controles y terapias. También verificó que la exdirigente italiana desarrolló actividades de voluntariado en Italia entre 2024 y 2025, con excepción de breves estadías en Uruguay.