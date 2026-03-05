El Dólar Interbancario en Uruguay supera los $39: análisis de la situación actual

Aumento de Precios Energéticos: El crudo Brent ha visto un incremento en su valor, superando los 80-85 USD por barril debido a la amenaza de un posible cierre del Estrecho de Ormuz. Estados Unidos, al ser un exportador neto y energéticamente independiente, se beneficia en gran medida de esta situación, lo que refuerza su moneda frente a otras divisas como el euro y el yen.

Expectativas sobre Tasas de Interés: El choque energético ha intensificado las preocupaciones sobre la inflación, lo que ha llevado a los mercados a reducir las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal. Como resultado, los rendimientos de la deuda estadounidense se mantienen atractivos para los inversores.

La tendencia de apreciación del dólar no solo afecta a Uruguay, sino que también impacta a otras monedas en la región. Por ejemplo, el dólar ha experimentado saltos en Perú, alcanzando niveles de S/ 3.42, y ha generado presiones en países como Argentina y Uruguay, donde los bancos centrales están monitoreando de cerca el riesgo país y la inflación.

Además, otros activos de refugio, como el oro, también han visto un incremento significativo en su valor, cotizando cerca de los 5,170 USD por onza. El índice DXY, que mide el dólar frente a una cesta de divisas, subió un 1.44% en los primeros días de marzo tras el inicio de las hostilidades en Oriente Medio.

Analistas y bancos prevén que el dólar continúe fortaleciéndose durante el transcurso del año, estimando un cierre promedio cercano a los $39.70 para finales de 2026. La crisis actual y el entorno geopolítico seguirán desempeñando un papel determinante en la dirección de la divisa estadounidense y su impacto en el Uruguay y la región.

En conclusión, la situación actual del dólar refleja no solo los efectos directos de los eventos internacionales, sino también la interconexión de las economías regionales y globales. Las autoridades uruguayas y los agentes económicos deberán estar preparados para enfrentar los desafíos que presenta este contexto.