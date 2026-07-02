El dólar vuelve a fortalecerse

A diferencia del proceso gradual de relajación monetaria que muchos analistas esperaban a comienzos del año, la nueva conducción de la Fed ha priorizado recuperar la credibilidad de la institución y consolidar el proceso de reducción de la inflación, aun a costa de mantener condiciones financieras más exigentes.

Las últimas proyecciones muestran además un Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dividido respecto al futuro de las tasas de interés: una parte de sus integrantes considera necesarias nuevas alzas, otro grupo entiende que deberían mantenerse sin cambios y una posición minoritaria plantea comenzar a reducirlas.

La próxima reunión del FOMC, prevista para el 29 de julio, será seguida atentamente por los mercados internacionales, ya que podría definir el rumbo del dólar durante el segundo semestre.

Un dólar fuerte reconfigura los mercados internacionales. Cuando aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, los activos financieros denominados en dólares ofrecen mayores rendimientos relativos frente a otras alternativas de inversión.

Como consecuencia, los capitales internacionales tienden a desplazarse hacia activos estadounidenses, incrementando la demanda por dólares y fortaleciendo la moneda.

Este fenómeno ha tenido efectos visibles sobre los mercados cambiarios.

El yen japonés, por ejemplo, cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde 1986, mientras que otras monedas desarrolladas y emergentes también experimentaron depreciaciones frente a la divisa estadounidense.

Al mismo tiempo, un dólar fortalecido suele presionar a la baja los precios internacionales de algunas materias primas, encarecer el financiamiento externo para economías emergentes y generar mayores costos de servicio de deuda denominada en dólares.

Para Uruguay, la evolución del dólar internacional constituye una variable de enorme importancia.

Por un lado, un dólar más fuerte puede contribuir a mejorar parcialmente la competitividad de las exportaciones uruguayas y del turismo receptivo, especialmente si esa tendencia también se refleja en el mercado cambiario regional.

Sin embargo, el verdadero determinante para la competitividad del país continúa siendo la evolución relativa frente a Argentina y Brasil, que representan los principales mercados de origen del turismo y una parte sustancial del comercio exterior.

En el caso del turismo, un dólar fortalecido puede favorecer la llegada de visitantes regionales si Uruguay mantiene una adecuada competitividad de precios respecto de sus principales competidores. Sin embargo, el efecto dependerá también de la evolución de las monedas argentina y brasileña, de la inflación relativa y del ingreso disponible de los hogares de esos países.

Más allá del dólar la situación actual también refleja una transformación más profunda de la economía mundial. La nueva conducción de la Reserva Federal anunció la creación de equipos especializados para incorporar herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real como apoyo a la formulación de la política monetaria. Esto confirma que los principales bancos centrales del mundo avanzan hacia modelos de gestión cada vez más basados en evidencia, información y tecnología.

El fortalecimiento del dólar no constituye únicamente un fenómeno cambiario. Es también el reflejo de un nuevo escenario internacional caracterizado por políticas monetarias más prudentes, persistencia de la inflación y una mayor demanda de activos considerados seguros.

Para países pequeños y abiertos como Uruguay, este contexto reafirma la importancia de monitorear permanentemente las condiciones internacionales, fortalecer la competitividad estructural y consolidar políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades derivadas de los cambios en la economía global, particularmente en sectores estratégicos como las exportaciones, las inversiones y el turismo.