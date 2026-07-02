Luego de la temprana eliminación de la selección uruguaya del Mundial, sin lograr pasar la fase de grupos, los futbolistas quedaron en el centro de las críticas por el rendimiento de algunos de los jugadores. El capitán, Federico Valverde, se expresó este jueves en su cuenta de Instagram.
"asumo la derrota"
Valverde rompió el silencio: "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"
"Bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida", apuntó el capitán de la selección uruguaya tras el Mundial.