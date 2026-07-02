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Deportes Mundial | selección uruguaya |

"asumo la derrota"

Valverde rompió el silencio: "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"

"Bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida", apuntó el capitán de la selección uruguaya tras el Mundial.

Federico Valverde habló tras la eliminación del Mundial.

Federico Valverde habló tras la eliminación del Mundial.

 Enzo Santos / FocoUy
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El futbolista del Real Madrid, apuntó que "recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví". "Posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", apuntó.

"Siento una responsabili"aumo ldad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó", agregó.

Valverde manifestó que "asumo la derrota" y la "responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes". "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida".

Finalmente, el capitán de la selección uruguaya dijo no saber cuándo ni como, "pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto".

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