Valverde rompió el silencio: "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"

Valverde manifestó que "asumo la derrota" y la "responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes". "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida".

Finalmente, el capitán de la selección uruguaya dijo no saber cuándo ni como, "pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto".