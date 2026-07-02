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Desvestir un santo para vestir otro

El sindicato del Ministerio de Ambiente se declara en alerta por recortes

Desde el sindicato de Ambiente afirmaron que priorizar algunas áreas no debería ser a costa de la competencia por los recursos de otra.

La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) se declaró en preconflicto y asamblea permanente por recortes.

La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) se declaró en "preconflicto y asamblea permanente" por recortes.

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La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) se declaró en "preconflicto y asamblea permanente" tras analizar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Según el sindicato, la propuesta contempla reducciones presupuestales.

El impacto

A través de un comunicado, los trabajadores enfatizaron que el Ministerio de Ambiente es una de las instituciones con menor asignación presupuestal del Estado. Al ser una secretaría de Estado de creación reciente, advierten que aún está consolidando su estructura operativa.

Esto genera varios problemas como la reducción de vacantes e ingresos que limita la capacidad de control y evaluación ambiental. La falta de recursos profundiza las dificultades del funcionariado para cumplir con sus tareas. Se debilita asimismo la fiscalización y la protección de los recursos naturales ante una demanda que va en aumento.

"La reducción de recursos prevista afecta de manera desproporcionada a un ministerio joven, de dimensiones reducidas y con importantes necesidades de fortalecimiento institucional", señalaron desde Atrama.

Prioridades que compiten

El sindicato aclaró que no cuestiona el refuerzo económico destinado a sectores vulnerables como la infancia, la educación, la seguridad o las personas en situación de calle. Sin embargo, argumentan que atender estas urgencias sociales no debería implicar el desfinanciamiento de las políticas ambientales, ya que el cuidado del entorno está directamente ligado a la salud pública y al acceso a agua de calidad.

Para los trabajadores, la sostenibilidad económica, el desarrollo social y la protección ambiental no son metas opuestas, sino complementarias. El comunicado concluye con una advertencia contundente: “Sin presupuesto, no hay cuidado ambiental”, exigiendo que se otorguen los recursos financieros y humanos necesarios para garantizar un servicio público eficiente.

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