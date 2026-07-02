La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) se declaró en "preconflicto y asamblea permanente" tras analizar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Según el sindicato, la propuesta contempla reducciones presupuestales.
Desvestir un santo para vestir otro
El sindicato del Ministerio de Ambiente se declara en alerta por recortes
Desde el sindicato de Ambiente afirmaron que priorizar algunas áreas no debería ser a costa de la competencia por los recursos de otra.