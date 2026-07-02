El sindicato del Ministerio de Ambiente se declara en alerta por recortes

"La reducción de recursos prevista afecta de manera desproporcionada a un ministerio joven, de dimensiones reducidas y con importantes necesidades de fortalecimiento institucional", señalaron desde Atrama.

Prioridades que compiten

El sindicato aclaró que no cuestiona el refuerzo económico destinado a sectores vulnerables como la infancia, la educación, la seguridad o las personas en situación de calle. Sin embargo, argumentan que atender estas urgencias sociales no debería implicar el desfinanciamiento de las políticas ambientales, ya que el cuidado del entorno está directamente ligado a la salud pública y al acceso a agua de calidad.

Para los trabajadores, la sostenibilidad económica, el desarrollo social y la protección ambiental no son metas opuestas, sino complementarias. El comunicado concluye con una advertencia contundente: “Sin presupuesto, no hay cuidado ambiental”, exigiendo que se otorguen los recursos financieros y humanos necesarios para garantizar un servicio público eficiente.