El frío extremo se instala en Uruguay tras el paso de las lluvias

Tras una secuencia de jornadas inestables marcadas por precipitaciones copiosas y alertas meteorológicas por la persistencia de lluvias en varias zonas del territorio, el escenario del tiempo en Uruguay se prepara para un cambio radical. De acuerdo con las últimas proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los análisis de la agencia brasileña MetSul, el país iniciará una transición directa hacia el ingreso de una masa de aire frío de origen polar.
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El pronóstico
Durante las próximas horas, las precipitaciones y tormentas aisladas irán cediendo progresivamente desde el sudoeste, dándole paso al incremento de vientos del sector sudoeste y sur. Estas rachas, que en la franja costera y el Área Metropolitana podrán alcanzar e incluso superar los 60 km/h, actuarán como la puerta de entrada para la masa de aire frío, provocando un desplome en las sensaciones térmicas. Para la jornada de este viernes se esperan máximas que difícilmente superen los 10 °C, acompañadas por un ambiente muy fresco y ventoso.
El tramo final del fin de semana estará marcado por la consolidación de este patrón invernal. Según destaca la agencia MetSul, el desplazamiento de un sistema de baja presión empujará aire polar de forma directa hacia la cuenca del Plata y el sur de Brasil. Esta situación generará una caída drástica de las marcas mínimas, que se ubicarán entre los 3 °C y los 6 °C desde el sábado, favoreciendo la formación de heladas agrometeorológicas en zonas rurales e interiores del país.
Hacia el inicio de la próxima semana, las condiciones se mantendrán estables pero rigurosamente frías, con cielos algo nubosos, baja probabilidad de lluvias y jornadas donde la mínima podría rozar los valores más bajos registrales del mes. Desde Inumet y los servicios meteorológicos se aconseja a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar los recaudos necesarios frente a la persistencia de las bajas temperaturas.