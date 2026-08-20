El frío extremo se instala en Uruguay tras el paso de las lluvias

El pronóstico

Durante las próximas horas, las precipitaciones y tormentas aisladas irán cediendo progresivamente desde el sudoeste, dándole paso al incremento de vientos del sector sudoeste y sur. Estas rachas, que en la franja costera y el Área Metropolitana podrán alcanzar e incluso superar los 60 km/h, actuarán como la puerta de entrada para la masa de aire frío, provocando un desplome en las sensaciones térmicas. Para la jornada de este viernes se esperan máximas que difícilmente superen los 10 °C, acompañadas por un ambiente muy fresco y ventoso.