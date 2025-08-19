El Futuro de la Política Monetaria en EE.UU. en un verdadero dilema según Stiglitz

Expectativas Inflacionarias y su Impacto

Históricamente, las expectativas de inflación se han mostrado estables incluso ante períodos de alta inflación, como se vio en el periodo de 2021-22, cuando la gente confiaba en un retorno a la baja inflación. Sin embargo, la rápida recuperación de los precios a raíz de nuevas alzas podría poner en riesgo este marco de expectativas. La percepción pública ante la inflación influye en las decisiones sobre precios y salarios; por lo tanto, hay un riesgo considerable de que las expectativas de inflación a largo plazo se vean menospreciadas en este contexto volátil.

Investigaciones recientes evidencian que los países con antecedentes de inflación más alta en dos décadas recientes han presentado aumentos más significativos durante la pandemia de COVID-19. Por el contrario, países con inflexiones inflacionarias bajas, como Japón, han experimentado incrementos mínimos. Esto subraya la importancia de las expectativas de inflación a la hora de experimentar cambios duraderos en la economía.

El Rol de la Política y la Presión Externa

La presión ejercida por la administración Trump para que la Fed disminuya las tasas de interés—llegando incluso a un recorte de 3 puntos porcentuales—es una variable adicional que influye en el proceso de toma de decisiones de la Fed. Miembros del FOMC se ven atrapados entre la necesidad de actuar de acuerdo con la evidencia económica y la presión política que se ejercita desde el poder ejecutivo. Algunos gobernadores de la Fed, como Michelle Bowman y Christopher Waller, ya han expresado su apoyo a recortes, diferenciándose así de otros miembros que abogan por mantener la estabilidad.

El futuro de la política monetaria en EE.UU. es incierto, con múltiples factores que convergen en un territorio poco explorado. A medida que la Fed navega por estas aguas complejas, las decisiones que tome no solo influirán en la economía estadounidense, sino que también tendrán repercusiones globales. La manera en que se manejen las expectativas inflacionarias y las presiones del entorno político definirá el camino hacia la estabilidad económica en el país. En este sentido, el diálogo social, la cooperación y una política monetaria bien fundamentada serán elementos cruciales para enfrentar los desafíos que se presentan.