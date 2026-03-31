El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, fijó este martes un plazo límite para que culmine la participación de su país en la guerra contra Irán. Consultado en la Casa Blanca sobre cuándo concluirá el involucramiento de Washington en el conflicto, señaló que cree que en "dos o tres semanas" EEUU "se irá" de Irán.
Reculada imperial
Trump se autoimpuso un ultimátum para retirarse de Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que la participación de su país en la guerra terminará en "dos o tres semanas".