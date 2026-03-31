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Mundo Donald Trump | Irán | ultimátum

Reculada imperial

Trump se autoimpuso un ultimátum para retirarse de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que la participación de su país en la guerra terminará en "dos o tres semanas".

Donald Trump oficializó su derrota en Irán y puso fecha para la retirada.

Donald Trump oficializó su derrota en Irán y puso fecha para la retirada.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, fijó este martes un plazo límite para que culmine la participación de su país en la guerra contra Irán. Consultado en la Casa Blanca sobre cuándo concluirá el involucramiento de Washington en el conflicto, señaló que cree que en "dos o tres semanas" EEUU "se irá" de Irán.

El mandatario realizó esta declaración tras sostener que EEUU está "golpeando muy duro" a la nación persa, y que en la noche anterior había "dejado fuera de servicio enormes cantidades de instalaciones de fabricación de misiles", en el marco de la ofensiva contra objetivos militares iraníes.

Según Trump, su objetivo en Irán ya fue alcanzado

Por otra parte, Trump aseguró que ya alcanzó su objetivo en la guerra contra Irán: evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear.

"El cambio de régimen no estaba entre las cosas que tenía como objetivo. Yo tenía un objetivo: no tendrán armas nucleares, y ese objetivo ha sido alcanzado. No tendrán armas nucleares", dijo el presidente de EEUU este martes durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

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Horas antes, Trump afirmó en una entrevista con NBC News que la guerra con Irán "está llegando a su fin" y aseguró que el país persa ha visto su Ejército "diezmado" por los ataques estadounidenses e israelíes.

El mandatario añadió que la actual dirigencia iraní es "mucho más razonable" y menos "radicalizada" que los anteriores líderes, muchos de los cuales fueron eliminados en esas operaciones.

"Lo estamos haciendo muy bien. Y esto está llegando a su fin", concluyó Trump.

FUENTE: RT en Español

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