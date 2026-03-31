Trump se autoimpuso un ultimátum para retirarse de Irán

"El cambio de régimen no estaba entre las cosas que tenía como objetivo. Yo tenía un objetivo: no tendrán armas nucleares, y ese objetivo ha sido alcanzado. No tendrán armas nucleares", dijo el presidente de EEUU este martes durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

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Horas antes, Trump afirmó en una entrevista con NBC News que la guerra con Irán "está llegando a su fin" y aseguró que el país persa ha visto su Ejército "diezmado" por los ataques estadounidenses e israelíes.

El mandatario añadió que la actual dirigencia iraní es "mucho más razonable" y menos "radicalizada" que los anteriores líderes, muchos de los cuales fueron eliminados en esas operaciones.

"Lo estamos haciendo muy bien. Y esto está llegando a su fin", concluyó Trump.