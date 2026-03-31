Después de Semana de Turismo subirán las tarifas del taxi

“Vamos a evaluarlo con distintos actores del taxímetro y luego solicitaremos que el Ministerio de Economía nos reciba”, sostuvo.

Aumento por año

Recordó que habitualmente el aumento se realiza una vez al año y que la última fue en noviembre de 2025. Sin embargo, planteó que las adecuaciones deberían hacerse más periódicamente para evitar que se genere atraso tarifario.

“Si la guerra se terminara, no tendríamos que tener cambios en el precio de nuestro servicio”, afirmó Dourado.

Los nuevos precios de los combustibles comienzan a regir a partir de este miércoles 1 de abril.

Es la guerra

Para explicar el aumento, el Poder Ejecutivo argumentó que el contexto internacional cambió de forma significativa desde fines de febrero, "a partir de lo que es el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán", lo que ocasionó un fuerte impacto en los precios del petróleo y sus derivados. Según indicó, la situación global fue determinante para la definición de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Los nuevos precios indican que la nafta Súper 95 sube $ 5,39 y pasará de $ 76,88 a $ 82,27 por litro; el gasoil 50S aumenta $ 3,31 y pasará de $ 47,32 a $ 50,63 por litro, y el supergás aumentará $ 6,19 y su precio pasará de $ 88,46 a $ 94,65 por kilogramo. Por lo tanto, la garrafa de 13 kilos mantendrá el costo al público de $ 1.230,45, sin envío.