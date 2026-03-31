Marset comparece este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos

En dicha audiencia se espera que continúe el proceso de lectura formal de cargos y la definición de los siguientes pasos del juicio. En ese sentido, será clave si el uruguayo se declara culpable o no culpable de los delitos por los que se lo acusa.

Marset y el lavado

Los fiscales a cargo de la acusación sostienen que Marset lavó millones de dólares en ganancias a través de bancos de EEUU y Europa junto al también uruguayo Federico Santoro, su extesorero y testaferro conocido como “Capitán”, quien fue condenado a 15 años de prisión en julio de 2025, por el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia.

Además, este martes se supo que Marset tiene en ese país un pedido de detención migratoria por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

Esto implica que Marset puede ser deportado una vez realizado el proceso judicial en su contra, informó el periodista Eduardo Preve.

Marset fue detenido en Bolivia, donde estaba refugiado. Junto a él fueron arrestados su hermana y varios colaboradores.