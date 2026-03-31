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Marset comparece este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos

En esta ocasión el narcotraficante Marset puede declararse culpable o inocente; si opta por lo primero puede acceder a un juicio abreviado.

Marset, este miércoles ante la Justicia de EEUU.

Marset, este miércoles ante la Justicia de EEUU.
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Este miércoles el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volverá a presentarse ante la Justicia de Estados Unidos.

Según se ha informado, en esta ocasión Marset podría declararse culpable o inocente de los delitos que se le imputan. De optar por lo primero, habrá posibilidad de un juicio abreviado en el que podrá reducir su condena si colabora con la investigación. Si se declara inocente, habrá juicio oral con jurado.

Se trata de la tercera vez que comparece ante la Justicia. La anterior fue el pasado 20 de marzo, cuando lo hizo ante el juez federal de Virginia, William Porter, en Estados Unidos. Fue la segunda audiencia judicial con el narco uruguayo detenido el viernes 13 en Bolivia. Su defensa pidió más tiempo para conformar el equipo de abogados.

En dicha audiencia se espera que continúe el proceso de lectura formal de cargos y la definición de los siguientes pasos del juicio. En ese sentido, será clave si el uruguayo se declara culpable o no culpable de los delitos por los que se lo acusa.

Marset y el lavado

Los fiscales a cargo de la acusación sostienen que Marset lavó millones de dólares en ganancias a través de bancos de EEUU y Europa junto al también uruguayo Federico Santoro, su extesorero y testaferro conocido como “Capitán”, quien fue condenado a 15 años de prisión en julio de 2025, por el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia.

Además, este martes se supo que Marset tiene en ese país un pedido de detención migratoria por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

Esto implica que Marset puede ser deportado una vez realizado el proceso judicial en su contra, informó el periodista Eduardo Preve.

Marset fue detenido en Bolivia, donde estaba refugiado. Junto a él fueron arrestados su hermana y varios colaboradores.

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