Gobierno argentino expulsará al activista Thiago Ávila tras detenerlo en Aeroparque

Gobierno acusa

Si bien no se informó del motivo de la detención, la web Prensa Obrera señala que "no es la primera vez que el activista es demorado e interrogado bajo falsas imputaciones de 'apoyo al terrorismo'".

Por su parte, la agencia Prensa Latina, citando fuentes locales, indicó que el internacionalista fue separado de su esposa y su hija y sometido a interrogatorio por la policía del aeropuerto.

Las publicaciones en su perfil de Instagram recordaron que, lamentablemente, el activista ha sufrido incidentes recurrentes de este tipo, “debido a la persecución sionista en su contra por su participación en el movimiento de solidaridad con Palestina”.

Agentes de inmigración de varios países le han informado que han detectado alertas a su nombre por presunto “apoyo al terrorismo” y “extravío de pasaporte”, así como citas para contactar con Interpol, indicaron los mensajes.

Diputados al Aeroparque

De igual modo, se difundió sobre la presencia de una comisión política con diputados argentinos en el aeropuerto intentando llegar hasta Ávila, la cual no había logrado recibir autorización de la policía para verlo.

Con anterioridad, Ávila había estado en Montevideo, donde participó del lanzamiento de la flotilla solidaria en un acto realizado en la sede del Pit-Cnt. Fue entrevistado por varios medios, entre ellos Varas y Caretas, y pudo moverse con total libertad.