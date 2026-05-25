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Recuperación

El Gobierno avanza en reacondicionamiento de la Estación Central de AFE y busca inversores

Tras 20 años de litigios, el Gobierno evalúa proyectos privados comerciales, culturales y tecnológicos para reactivar el predio.

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El histórico predio de la ex Estación Central General Artigas se encamina hacia una transformación radical de acuerdo a lo informado por el Gobierno. Tras recorrer las instalaciones para supervisar las obras de limpieza, iluminación y seguridad, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmaron la creación de un grupo interinstitucional que ya trabaja en la recepción de propuestas de inversión privada para revitalizar la zona.

Un polo multipropósito en un punto clave de la ciudad

Un polo multipropósito en un punto clave de la ciudad

  • Desarrollo comercial y gastronómico.

  • Espacios culturales y tecnológicos.

  • Proyectos inmobiliarios, de transporte y portuarios.

"Está en un punto clave de la ciudad con todos los servicios. Ponerla en funcionamiento permitirá atraer otras inversiones. Tiene que haber una participación privada importante". — Lucía Etcheverry, Ministra de Transporte y Obras Públicas.

Como base para el análisis, el gobierno tomará 14 propuestas de interés que fueron presentadas entre 2010 y 2019, priorizando aquellas que demuestren un financiamiento sólido.

Impacto urbano y fin de dos décadas de litigio

Impacto urbano y fin de dos décadas de litigio

Este avance es posible gracias al histórico acuerdo firmado en marzo de 2026 entre el Gobierno y la empresa concesionaria, el cual puso fin a más de 20 años de litigios judiciales. En dicho convenio —que devolvió el espacio al Estado— participaron activamente la Presidencia, los ministerios de Transporte, Vivienda y Economía, junto al BHU, la ANV y el BSE.