El Gobierno avanza en reacondicionamiento de la Estación Central de AFE y busca inversores

El histórico predio de la ex Estación Central General Artigas se encamina hacia una transformación radical de acuerdo a lo informado por el Gobierno. Tras recorrer las instalaciones para supervisar las obras de limpieza, iluminación y seguridad, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmaron la creación de un grupo interinstitucional que ya trabaja en la recepción de propuestas de inversión privada para revitalizar la zona.