El histórico predio de la ex Estación Central General Artigas se encamina hacia una transformación radical de acuerdo a lo informado por el Gobierno. Tras recorrer las instalaciones para supervisar las obras de limpieza, iluminación y seguridad, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmaron la creación de un grupo interinstitucional que ya trabaja en la recepción de propuestas de inversión privada para revitalizar la zona.
Recuperación
El Gobierno avanza en reacondicionamiento de la Estación Central de AFE y busca inversores
Tras 20 años de litigios, el Gobierno evalúa proyectos privados comerciales, culturales y tecnológicos para reactivar el predio.