El gobierno da curso a la agenda previsional. Señales políticas en medio de la Rendición de Cuentas

Uno de los aspectos más relevantes es precisamente lo que el gobierno decidió no hacer. Durante el Diálogo Social surgieron propuestas que planteaban trasladar la administración de las cuentas individuales a un organismo público, manteniendo a las AFAP únicamente como gestoras de inversiones. Esa posibilidad generó una fuerte reacción política, empresarial y financiera por la incertidumbre que podía introducir sobre el funcionamiento del régimen de ahorro individual. El Poder Ejecutivo descartó avanzar por ese camino y optó por preservar la estructura vigente, concentrando la discusión en la eficiencia y los costos del sistema.

Esta definición puede interpretarse como un intento de reducir la incertidumbre y enviar una señal de estabilidad a los mercados y a los ahorristas. No es menor que, pocas semanas después de conocerse las recomendaciones del Diálogo Social, el propio MEF y la OPP convocaran a las administradoras de fondos para instalar una mesa de trabajo y construir una agenda conjunta sobre regulación y funcionamiento del régimen previsional.

Sin embargo, que el esquema institucional permanezca no significa que desaparezcan las tensiones. Las modificaciones anunciadas afectan directamente el negocio de las administradoras al proponer una reducción de las comisiones y de los costos asociados al seguro previsional. Se trata de una discusión que seguramente abrirá un nuevo espacio de negociación entre el Estado, las AFAP y los organismos reguladores.

El gobierno parece haber optado por una estrategia gradual. En lugar de impulsar una transformación estructural del régimen de capitalización individual, procura introducir cambios regulatorios que mejoren su funcionamiento sin alterar sus bases institucionales. La lógica parece responder a un doble objetivo: preservar la confianza en el sistema previsional y, al mismo tiempo, mostrar capacidad de impulsar reformas con impacto sobre los costos que enfrentan los trabajadores.

Desde el punto de vista político, el anuncio también puede leerse como una forma de recuperar la iniciativa. Con una Rendición de Cuentas que enfrenta un escenario parlamentario complejo y con una oposición que ya adelantó su voto negativo, el Ejecutivo instala un segundo eje de discusión pública, vinculado a una de las promesas centrales del programa de gobierno: revisar la reforma previsional de 2023 a partir de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social.

Queda por delante la etapa más difícil: transformar estas líneas de acción en proyectos de ley viables técnica y políticamente. La jubilación anticipada, la reducción de comisiones de las AFAP, la rentabilidad de los fondos y la sostenibilidad financiera del sistema previsional volverán a instalarse en el centro del debate. La diferencia es que ahora la discusión comienza con una señal clara del Poder Ejecutivo: mantener la arquitectura del sistema, pero intervenir sobre su funcionamiento para hacerlo más eficiente y menos costoso para los trabajadores.