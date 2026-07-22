Identificaron a los tiradores que balearon a hinchas de Tigre en la Ruta 1

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que las personas que dispararon el martes de noche contra dos ómnibus de la hinchada de Tigre "están identificados". “Recibieron disparos próximo al barrio Maracaná. Ya podemos establecer que los disparos provinieron de una zona alta", aseguró.
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Clavijo agregó que "el lugar donde apareció la evidencia balística está pintado con colores del Club Nacional de Football". Aseveró que “la Policía va en busca de esos objetivos, que ya están identificados”.
El jerarca defendió el despliegue policial y explicó que la caravana contaba con custodia de la Guardia Republicana, la Jefatura de Policía de Montevideo y la Policía Caminera. "Había una fuerte custodia sobre los ómnibus pero es claro que, de manera cobarde, utilizaron un posicionamiento para tirar y luego esconderse”, apuntó Clavijo.
El ataque a tiros a los hinchas de Tigre
El ataque ocurrió sobre las 22:30 del martes, una hora y media después de que finalizara el partido por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central, en el que el equipo argentino derrotó a Nacional por 3-0.
La caravana de los hinchas de Tigre estaba conformada por 16 ómnibus. Dos de ellos fueron los que recibieron disparos de armas de fuego (tipo ráfagas según contó un testigo) cuando circulaban por Ruta 1 y Camino Cibils.
Producto de los disparos, un hincha de 57 años sufrió heridas de bala en ambos brazos. De inmediato fue llevado en ambulancia hacia el Hospital del Cerro, donde ingresó fuera de peligro, fue asistido y recibió el alta médica en la madrugada. Según consignó Subrayado, el hincha herido retornó en barco a Buenos Aires, a través de la ciudad de Colonia, luego de que la caravana de la hinchada de Tigre siguiera su camino hacia la frontera con Argentina a través del puente de Fray Bentos.
El Club Atlético Tigre repudió el ataque. Expresó su “más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos”.