Tribunal de Apelaciones confirmó condena del médico militar José Luis Braga

Según explicó Perciballe, las víctimas fueron jóvenes privados ilegítimamente de su libertad por resistir a la dictadura y sometidos a distintas formas de tormento en las instalaciones del batallón ubicado en Laguna del Sauce. El fiscal afirmó que “quedó probada la participación de Braga en las sesiones de tortura, donde su función consistía en asesorar a los represores sobre la capacidad de los detenidos para resistir nuevos tormentos”. El fiscal precisó que esa tarea no era exclusiva de Braga, sino que existió un número importante de médicos militares procesados y condenados por su coparticipación en las torturas durante el régimen cívico.militar.

Braga fue uno de los participantes del crimen de Eduardo Mondelo, quien había sido salvajemente torturado en el batallón , según lo relató en 1985 a la Comisión de Derechos Humanos de Maldonado el médico Moisés Salgado obligado por los militares a realizar la autopsia de la víctima a pesar que no era forense. .

Por esta causa fueron procesados con prisión los militares retirados Plácido Amorín Eraso y Víctor Stocco, que oficiaba como enlace de inteligencia en la unidad militar.

En democracia Braga fue Director de Promoción Social de la Intendencia de Maldonado entre 1990 y 1995, durante el gobierno nacionalista encabezado por Domingo Burgueño.