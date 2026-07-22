Tribunal de Apelaciones confirmó condena del médico militar José Luis Braga

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno confirmó la condena de prisión del médico militar José Luis Braga por delitos de lesa humanidad cometidos en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº4 de Laguna del Sauce durante la dictadura, según informó hoy el matutino Correo de Punta del Este.Sin embargo redujo su condena de 12 a 9 años, que por razones de salud cumple en su domicilio.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Confirmación de condena
En agosto del año pasado la jueza Sylvana García Noroya dispuso la condena de 12 años de prisión Braga. En agosto del 2020 el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento con prisión del médico militar como cómplice del delito de abuso de autoridad. Pero entonces el juez Ruben Echeverría consideró que Braga se limitó a actuar en su rol de médico y que no había semiplena prueba como para procesarlo,
Posteriormente, el fiscal Perciballe consiguió más testigos que fueron presentados nuevamente ante el juzgado que finalmente determinó el procesamiento y posterior condena.
Según explicó Perciballe, las víctimas fueron jóvenes privados ilegítimamente de su libertad por resistir a la dictadura y sometidos a distintas formas de tormento en las instalaciones del batallón ubicado en Laguna del Sauce. El fiscal afirmó que “quedó probada la participación de Braga en las sesiones de tortura, donde su función consistía en asesorar a los represores sobre la capacidad de los detenidos para resistir nuevos tormentos”. El fiscal precisó que esa tarea no era exclusiva de Braga, sino que existió un número importante de médicos militares procesados y condenados por su coparticipación en las torturas durante el régimen cívico.militar.
Braga fue uno de los participantes del crimen de Eduardo Mondelo, quien había sido salvajemente torturado en el batallón , según lo relató en 1985 a la Comisión de Derechos Humanos de Maldonado el médico Moisés Salgado obligado por los militares a realizar la autopsia de la víctima a pesar que no era forense. .
Por esta causa fueron procesados con prisión los militares retirados Plácido Amorín Eraso y Víctor Stocco, que oficiaba como enlace de inteligencia en la unidad militar.
En democracia Braga fue Director de Promoción Social de la Intendencia de Maldonado entre 1990 y 1995, durante el gobierno nacionalista encabezado por Domingo Burgueño.