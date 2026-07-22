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Política

Un mamarracho

El papelón de Cancillería que lo enfrenta al FA: Uruguay no tiene "nada que hacer ahí"

La participación del embajador en cumbre de Marco Rubio sigue dando que hablar. El diputado Valdomir dijo que fue “un error haber participado”.

El FA arremetió contra cancillería.

El FA arremetió contra cancillería.

 Gastón Britos / FocoUy
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El canciller Mario Lubetkin compareció este martes ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para explicar los artículos de la Rendición de Cuentas que competen a su cartera. Sin embargo, en la ronda de preguntas de los legisladores, el colorado Felipe Schipani le consultó al canciller sobre su postura sobre los dichos del secretario de Estado Marco Rubio respecto a los Tupamaros.

Ante esta consulta, el diputado por el MPP y expresidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, dijo que quería dejar constancia que el Frente Amplio no está de acuerdo con la participación del embajador uruguayo en Estados Unidos, Daniel Castillos, en la reunión convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Para el FA fue un error participar

Valdomir dijo que fue “un error haber participado” porque Uruguay no tiene “nada que hacer ahí” y la presencia del embajador en ese encuentro es “contraproducente” para los intereses de Uruguay y “contradictorio” con lo que viene haciendo el país en materia de paz.

Cuando Lubetkin volvió a tomar la palabra respondió que los representantes del gobierno van a estar “en todos lados” que les permitan “conocer más y mejor” e insistió en un concepto que ya ha utilizado en otros momentos en los que la postura del gobierno es cuestionada por el Frente Amplio: el gobierno y el partido político tienen roles distintos.

El canciller, aseguró que la relación con Estados Unidos es buena pero repitió, tal como había dicho más temprano en declaraciones a la prensa, que Uruguay no va a aceptar que se afecte “la base” de cualquiera de los partidos políticos.

“Escuchando las palabras del secretario de Estado, y de otros, sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas”, había dicho el jerarca en una rueda de prensa consignada por Telemundo. “Naturalmente está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera”, había concluido.

En una declaración de prensa, Rubio incluyó a los Tupamaros dentro de una enumeración de organizaciones guerrilleras del pasado y la aludió específicamente con el rótulo de “terror violento”.

La cumbre fue convocada por Rubio para abordar el “resurgimiento del terrorismo político” y participaron 66 países –desde cancilleres y jerarcas de gobierno hasta diplomáticos de segunda línea– y Uruguay estuvo representado por el embajador Castillos.

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