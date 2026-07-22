Oddone se reunió con la bancada del FA por las medidas sobre las AFAP

Varela sostuvo que el principal mensaje que dejó la reunión es que las resoluciones adoptadas por el gobierno preservan la sostenibilidad del sistema previsional y buscan mejorar las prestaciones de quienes están afiliados a las AFAP.

"Lo más importante para transmitir a la opinión pública es que las decisiones que el gobierno ha tomado, que van en la dirección correcta del diálogo social, si bien tenemos claro que no cumple con todas las mismas, porque hay circunstancias que no lo permiten hoy, es que primero las jubilaciones están absolutamente aseguradas, que el sistema está asegurado", afirmó.

En esa línea, destacó que las medidas vinculadas al pilar de ahorro individual persiguen el objetivo de incrementar las futuras pasividades. "Las decisiones que se están tomando con relación fundamentalmente al pilar de ahorro colectivo, o sea las AFAP, van en la dirección correcta de que aumente las jubilaciones de los afiliados", sostuvo.

El legislador también mencionó cambios orientados a simplificar la gestión para quienes se aproximan al retiro. Entre ellos, destacó la creación de una ventanilla única que concentre la información del Banco de Previsión Social y de las AFAP.

"Se va también en un camino descentralizar aspectos de administración del sistema, por ejemplo una ventanilla única para que el afiliado, el posible jubilado, tenga la información de ambos pilares, el BPS, las AFAP; hoy es una situación compleja para saber en qué condición está uno para jubilarse", indicó. A su entender, se trata de "una cantidad de aspectos que yo diría van en beneficio de la gente sin perjudicar el sistema".

Jubilaciones a los 60 años

Consultado por la posibilidad de volver a habilitar la jubilación a los 60 años en determinados casos, Varela respondió a cuestionamientos planteados desde la oposición y aseguró que la medida cuenta con respaldo técnico.

"Eso está incluido en el diálogo social, que es una decisión del gobierno, fue parte del programa de gobierno del Frente Amplio", expresó.

Además, afirmó que "desde el punto de vista técnico, no político, desde el punto de vista técnico están asegurados absolutamente las circunstancias económicas y financieras para que eso no signifique ninguna dificultad para el sistema jubilatorio".

Cumplimiento de los acuerdos

Respecto al reclamo del PIT-CNT para que se implementen todos los acuerdos alcanzados en el diálogo social, incluido un organismo de control de las cuentas de ahorro previsional, Varela sostuvo que tanto la central sindical como el Frente Amplio comparten ese objetivo, aunque recordó que las propias conclusiones del diálogo prevén una aplicación gradual.

"El PIT-CNT solicita eso y el Frente Amplio también, que se cumplan los acuerdos. Pero las propias conclusiones del diálogo social establece una cláusula de salvaguarda señalando razonablemente que todas las medidas se irán tomando en cuanto que las circunstancias lo permitan", señaló.

En ese sentido, consideró que las medidas anunciadas constituyen el inicio del proceso de implementación. "Lo que nos informa el ministro y la OPP va en la dirección correcta de cumplir con esos acuerdos, se comienzan a cumplir. Acá no se cierra ningún camino, acá es el inicio de un camino que se va a materializar en un proyecto de ley que en su momento va a llegar".

Si bien reconoció que el organismo previsto para centralizar el sistema no integra este primer paquete de resoluciones, entendió que algunas de las medidas avanzan en esa dirección.

"Es cierto que hay un organismo de centralidad prevista del sistema que no viene en estas primeras medidas, pero si uno analiza las medidas que anunció hoy el ministro, va en la dirección de empezar a centralizar el sistema", afirmó, al mencionar la ventanilla única y un mecanismo de licitación de condiciones que permita a los afiliados elegir con mayor información.

Los próximos pasos

Sobre los tiempos para el envío de las iniciativas al Parlamento, Varela sostuvo que todavía no está definido si el Poder Ejecutivo remitirá uno o varios proyectos de ley, aunque descartó que ello ocurra antes de que concluya la discusión de la Rendición de Cuentas.

"Puede ser un proyecto, pueden ser dos, pueden ser más", señaló.

El diputado explicó que "hoy no se podría enviar un proyecto de ley porque la Cámara de Diputados está absolutamente concentrada (...) en la rendición de cuentas", por lo que estimó que las iniciativas "llegarán después del 25 de agosto, que es más o menos la fecha que tenemos previsto que culmine el proceso de votación de la rendición".