Dron militar de EEUU sobrevuela costa de Cuba en misión de espionaje

Opciones contra Cuba

El 15 de julio, la cadena de televisión CBS News informó, citando a funcionarios del país norteamericano, que EEUU estaba explorando múltiples opciones militares respecto a Cuba, incluido un posible asalto aerotransportado, que consiste en una operación militar en la que tropas son trasladadas por vía aérea.

En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión mediante sanciones sobre la isla.

A finales de enero, EEUU autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza a la seguridad nacional.

Cuba acusa

Por su parte, La Habana afirmó que Washington utiliza su bloqueo energético para asfixiar la economía de la isla y empeorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

La medida ha agravado la escasez de combustible en Cuba y ha afectado la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención sanitaria y la educación.

(Sputnik)