Dron militar de EEUU sobrevuela costa de Cuba en misión de espionaje

Un dron de reconocimiento estratégico (una aeronave no tripulada diseñada para recopilar inteligencia militar) estadounidense MQ-4C Triton ha estado volando cerca de la costa de Cuba durante casi cinco horas, según mostraron los datos de vuelo revisados este miércoles por RIA Nóvosti.
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El dron despegó desde el estado de Florida (sureste de EEUU) y, tras sobrevolar el Golfo de México, llegó a la costa norte de Cuba, muestran los datos.
Cerca de la isla, pero manteniéndose en espacio aéreo internacional, a una altitud de unos 14.600 metros y a una velocidad de aproximadamente 185 kilómetros por hora, el dron realizó varios círculos en la zona de La Habana, tras lo cual continuó patrullando a lo largo de la costa.
Opciones contra Cuba
El 15 de julio, la cadena de televisión CBS News informó, citando a funcionarios del país norteamericano, que EEUU estaba explorando múltiples opciones militares respecto a Cuba, incluido un posible asalto aerotransportado, que consiste en una operación militar en la que tropas son trasladadas por vía aérea.
En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión mediante sanciones sobre la isla.
A finales de enero, EEUU autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza a la seguridad nacional.
Cuba acusa
Por su parte, La Habana afirmó que Washington utiliza su bloqueo energético para asfixiar la economía de la isla y empeorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
La medida ha agravado la escasez de combustible en Cuba y ha afectado la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención sanitaria y la educación.
(Sputnik)