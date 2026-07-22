Fijan para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

De este modo, estuvo de acuerdo con la propuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Maduro seguro

Maduro mantuvo una actitud segura en la sala, limitándose a hacer gestos al intérprete en contadas ocasiones. Tanto él como su esposa, Cilia Flores , permanecieron en silencio durante toda la audiencia. Solo al concluir la sesión, el juez permitió que el mandatario venezolano y su esposa hablaran con sus abogados. Ellos aprovecharon la oportunidad.

Maduro compareció ante el tribunal el miércoles, con un aspecto algo más delgado y tonificado. Sin embargo, conservaba su característico bigote. Flores se mostró segura de sí misma.

Ataque en enero

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó un ataque masivo contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y trasladándolos a Nueva York. Según las autoridades estadounidenses, estaban presuntamente involucrados en "narcoterrorismo".

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ambos enfrentarían un juicio por su presunta participación en actividades de "narcoterrorismo".

Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos en un tribunal de Nueva York.

(En base a Sputnik y RIA Nóvosti)