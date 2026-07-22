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Mundo Nicolás Maduro | Venezuela |

Fijan para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

Maduro, y su esposa Cilia Flores, secuestrados por fuerzas militares de EEUU el pasado 3 de enero, comparecieron este miércoles ante el tribunal.

Maduro espera el juicio en Nueva York.

Maduro espera el juicio en Nueva York.

 Sputnik
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El juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comenzará el 1 de junio de 2027, dictaminó este miércoles el juez de distrito sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, según un corresponsal de Ria Nóvosti.

Previamente, el 17 de noviembre, habrá una audiencia preliminar para analizar el pedido de inmunidad que solicita la defensa del mandatario venezolano.

"1 de junio de 2027", dijo el juez Alvin Gellerstein durante la audiencia del miércoles.

De este modo, estuvo de acuerdo con la propuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Maduro seguro

Maduro mantuvo una actitud segura en la sala, limitándose a hacer gestos al intérprete en contadas ocasiones. Tanto él como su esposa, Cilia Flores , permanecieron en silencio durante toda la audiencia. Solo al concluir la sesión, el juez permitió que el mandatario venezolano y su esposa hablaran con sus abogados. Ellos aprovecharon la oportunidad.

Maduro compareció ante el tribunal el miércoles, con un aspecto algo más delgado y tonificado. Sin embargo, conservaba su característico bigote. Flores se mostró segura de sí misma.

Ataque en enero

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó un ataque masivo contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y trasladándolos a Nueva York. Según las autoridades estadounidenses, estaban presuntamente involucrados en "narcoterrorismo".

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ambos enfrentarían un juicio por su presunta participación en actividades de "narcoterrorismo".

Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos en un tribunal de Nueva York.

(En base a Sputnik y RIA Nóvosti)

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