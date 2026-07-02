El impresionante récord que batió Unai Simón en el triunfo de España

Un hecho histórico se produjo este jueves en el partido en el que España goleó a Austria para avanzar a los octavos de final del Mundial. Otra vez, Unai Simón mantuvo el arco en cero, lo que lo transformó en el golero con la mayor cantidad de minutos imbatido en un Mundial.
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Con los 96 minutos sumados este jueves, el golero que defiende la camiseta del Athletic Bilbao llegó a una imbatibilidad de 519 minutos y superó la marca de 517 minutos sin recibir un gol, la cuál le pertenecía al italiano Walter Zenga, récord que se había establecido en Italia 1990.
La racha de Unai Simón comenzó en el Mundial de Catar 2022, desde los últimos minutos del último partido de la fase de grupos contra Japón. El guardameta completó sin recibir tantos los minutos finales de aquel partido, toda la prórroga del duelo de octavos frente a Marruecos y enlazó esa racha con los cuatro primeros encuentros de España en este Mundial.
“El resultado es un registro sin precedentes que ya forma parte de la historia del torneo”, destacó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado, y apuntó a que Simón suma a su carrera “una marca que parecía inalcanzable y que le sitúa en lo más alto de la historia de los Mundiales”.