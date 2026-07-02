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Mundial |

se puso el traje de candidata

España mostró su mejor versión, goleó a Austria y avanzó a octavos

La selección de Luis de la Fuente venció a Austria por 3 a 0 y espera por el ganador de Portugal ante Croacia en octavos de final del Mundial.

España goleó a Austria y sigue en el Mundial

España goleó a Austria y sigue en el Mundial

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España sigue en carrera en el Mundial, avanzando a octavos de final luego de golear a Austria por 3 a 0, partido en el que sacó chapa de candidato por el rendimiento colectivo que mostró el equipo comando por Luis de la Fuente.

La selección española fue la gran dominadora de la primera parte y logró romper el cero a los 35 minutos. Una jugada por el centro del campo fue abierta para la izquierda en dónde apareció Cucurella quien mandó un gran pase raso para que en el punto penal apareciera Mike Oyarzabal para empujar la pelota al fondo de la red.

Para la segunda mitad el partido se emparejó por momentos, e incluso Austria tuvo una situación de extremo peligro luego de un cabezazo de Arnautovic que resolvió de muy buena manera el golero Simón.

Pese a esto, a los 66 minutos España recuperó la pelota en la salida austríaca, tocaron para la derecha en dónde Alex Baena se hizo con la pelota y sobre la línea mandó un centro preciso para que Pedro Porro apareciera como un número nueve para conectar de cabeza y marcar el segundo tanto.

Y el monólogo del primer tiempo se extendió en la segunda mitad, al punto que a los 88 minutos, Cucurella apareció por izquierda y mandó un pase largo brutal para que nuevamente apareciera Mikel Oyarzábal que apareció sólo sin marca para mandar marcar el tercer gol del encuentro y sentenciar el partido.

Con esta victoria, España espera por su próximo rival que saldrá del ganador del encuentro entre Portugal y Croacia.

España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (90’ Marc Pubill), Marc Cucurella; Rodri, Pedri (90’ Fabián Ruiz); Lamine Yamal (85’ Gavi), Dani Olmo (71’ Ferrán Torres), Alex Baena (71’ Mikel Merino); Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente

Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch (85’ Alexander Prass) , Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald (46’ Carney Chukwuemeka), Xaver Schlager (46’ Florian Grillitsch); Romano Scmid (60’ Sasa Kalajdzic), Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch (60’ Marko Arnautovic).

DT: Ralf Rangnick

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