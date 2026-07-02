España mostró su mejor versión, goleó a Austria y avanzó a octavos

Pese a esto, a los 66 minutos España recuperó la pelota en la salida austríaca, tocaron para la derecha en dónde Alex Baena se hizo con la pelota y sobre la línea mandó un centro preciso para que Pedro Porro apareciera como un número nueve para conectar de cabeza y marcar el segundo tanto.

Y el monólogo del primer tiempo se extendió en la segunda mitad, al punto que a los 88 minutos, Cucurella apareció por izquierda y mandó un pase largo brutal para que nuevamente apareciera Mikel Oyarzábal que apareció sólo sin marca para mandar marcar el tercer gol del encuentro y sentenciar el partido.

Con esta victoria, España espera por su próximo rival que saldrá del ganador del encuentro entre Portugal y Croacia.

España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (90’ Marc Pubill), Marc Cucurella; Rodri, Pedri (90’ Fabián Ruiz); Lamine Yamal (85’ Gavi), Dani Olmo (71’ Ferrán Torres), Alex Baena (71’ Mikel Merino); Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente

Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch (85’ Alexander Prass) , Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald (46’ Carney Chukwuemeka), Xaver Schlager (46’ Florian Grillitsch); Romano Scmid (60’ Sasa Kalajdzic), Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch (60’ Marko Arnautovic).

DT: Ralf Rangnick