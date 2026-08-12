El oro vuelve al alza, por qué alcanza máximos históricos y qué explica su fortaleza

A ello se suma un fenómeno cada vez más relevante: los bancos centrales están comprando oro en niveles récord. Países como China, India y otras economías emergentes vienen aumentando sostenidamente sus reservas para diversificar activos y reducir su dependencia del dólar estadounidense en un contexto de mayores tensiones internacionales.

Otro elemento importante es la evolución de la política monetaria estadounidense. Las expectativas de futuras reducciones en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal disminuyen el rendimiento relativo de los bonos del Tesoro y hacen más atractivo mantener oro, un activo que no paga intereses pero que preserva valor en el tiempo.

Una demanda que supera la oferta determina la presión sobre los precios también responde a factores estructurales. Mientras la producción minera mundial crece lentamente debido al aumento de costos y a la dificultad para desarrollar nuevos yacimientos, la demanda continúa expandiéndose tanto por parte de bancos centrales como de inversores institucionales y particulares.

Este desbalance entre oferta y demanda ha contribuido a sostener la tendencia alcista. La mayoría de las proyecciones continúa siendo favorable para el metal precioso. Mientras persistan las tensiones geopolíticas, las compras de bancos centrales y las expectativas de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos, el oro seguirá contando con fundamentos sólidos. No obstante, también existen riesgos. Un fortalecimiento significativo del dólar o un aumento inesperado de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense podrían moderar temporalmente la demanda por el metal.

Mucho más que un commodity. El oro no es simplemente una materia prima. Es, desde hace siglos, uno de los principales indicadores de confianza del sistema financiero internacional. Cada vez que aumentan la incertidumbre, la inflación o los riesgos geopolíticos, vuelve a desempeñar el papel que históricamente lo ha distinguido: ser el refugio al que recurren los inversores cuando el futuro resulta más incierto. Su actual fortaleza refleja, en buena medida, el complejo escenario económico y político que atraviesa el mundo.