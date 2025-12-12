El Parlamento de Honduras rechaza validar los resultados electorales

El documento de la Comisión Permanente del Parlamento advirtió que el Congreso Nacional no validará un proceso “manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico y maras, como la salvadoreña MS-13”, al tiempo que arremetió contra el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). “No funcionó conforme a lo establecido, que coincide con los audios presentados como prueba en la denuncia actualmente en proceso ante el Ministerio Público”, indicaron los diputados. “Un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas en tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica”, aseguraron.

La palabra de Xiomara Castro

Ante el demorado escrutinio la actual presidenta hondureña Xiomara Castro anunció que denunciará el golpe electoral en Naciones Unidas, en la Unión Europea (UE), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese sentido, afirmó que las maniobras irregulares que se realizaron en el sistema electoral local “desencadenaron un colosal fraude“ y responsabilizó a la injerencia del gobierno norteamericano.

“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, indicó la mandataria en un discurso público que cita el canal de noticias Telesur. “El pueblo jamás debe aceptar elecciones con injerencia y chantaje”, remarcó.

En este contexto de incertidumbre sobre el resultado y el consecuente rumbo del país, smpatizantes del oficialismo se movilizaron el miércoles en varios sitios del país quemando neumáticos y coreando “No al fraude” en las elecciones generales.

El pedido de la Unión Europea y la OEA

Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) pidió a los actores políticos que respeten la voluntad de los hondureños en las elecciones, y animó a las diferentes fuerzas políticas del país a utilizar todos “los mecanismos de trazabilidad” que ofrece el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los recursos previstos por la ley para dirimir cuestionamientos sobre los resultados de los comicios. La delegación europea, presente en el país con 138 observadores desde el 11 de octubre, solicitó además a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral que actúen de manera imparcial y ejemplar, evitando obstrucciones o retrasos de carácter político.

Del mismo modo, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), instó a partidos, candidaturas y autoridades que esperen los resultados oficiales y mantengan una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso para asegurar que las fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen la voluntad popular.

La OEA subrayó la necesidad de máxima transparencia, pidió al CNE agilizar el conteo y reiteró que continuará monitoreando el proceso conforme al capítulo V de la Carta Democrática Interamericana. Además, enfatizó la importancia de que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales y advirtió contra cualquier llamado a alterar el orden público durante el escrutinio.

El conteo de votos

A más de una semana de las elecciones, el CNE aún no ha divulgado los resultados finales, que por ley debe publicar dentro de los 30 días posteriores a los comicios. La incertidumbre se debe a que todavía faltan 2.773 actas que presentan inconsistencias y deberán someterse a un escrutinio especial, que podría representar más de 500.000 votos y cuya fecha podría iniciarse a más tardar el próximo fin de semana, según versiones extraoficiales, y completará un proceso electoral marcado por fallas recurrentes en el sistema automático de conteo y transmisión de datos.

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump, Nasry “Tito” Asfura, con 1.298.835 votos (40,52 %), contra los 1.256.428 sufragios (39,48 %) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal. La aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

Salvador Nasralla sostuvo que su formación ganó por amplio margen las elecciones y reiteró su exigencia de que se haga un conteo voto por voto. “Por eso todo el mundo pide el conteo voto por voto, porque el Partido Liberal de Honduras ganó por amplio margen las elecciones”, subrayó. El político conservador denunció que hubo fallas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que, según él, habrían alterado los resultados del escrutinio.