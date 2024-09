El periodista tricolor Javier Moreira explotó contra los dirigentes de Nacional

Moreira apuntó directamente a los mandos dirigenciales del club tricolor: “Nacional ha perdido identidad, mientras otros saben el partido que tienen que jugar. El partido contra San Pablo que nos jugábamos el pasaje a cuartos, no prendimos ni una bengala. Eso no es culpa del hincha, es la dirigencia que dice no no, la multa que esto que el otro. En otro lado ven estas cosas y si tienen que pagar 30.000 dólares , la pagan para meter la presion y salir con todo. En Nacional no” .

El relator de Pasión Tricolor continuó con sus reclamos a los dirigentes: “Saben que falta en Nacional falta tribuna, falta tribuna, falta tribuna.” repitió Moreira notoriamente molesto con la situación. “Hay algunos que conocen el palco y el ascensor para subir al palco y el estacionamiento y nada más. Falta tribuna en Nacional. Hay algunos, reitero, que conocen el palco, el ascensor y el palco, y nada más.”

Javier Moreira sentenció: “así es imposible. Esto es el Club Nacional de fútbol, la pelota y no, pero festejamos tener restaurante, tenemos utu, tenemos pádel,, tenemos Club Social. Ni me hagas hablar del Club Social. Ni me hagas hablar del Club Social” dijo Moreira tomándose la cabeza.