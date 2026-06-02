Niunamenos: feminismos se movilizan ante una realidad alarmante.

Por su parte, el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? adhirió a la convocatoria de la Coordinadora y alentó a movilizarse: "Sumá tu voz y tu rebeldía al grito colectivo para que no haya "ni una mujer menos, ni una muerta más”.

También convocó el Encuentro de Feministas Diversas (EFD), bajo una contundente premisa: "El Estado es responsable".

Cifras alarmantes

El Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemu) se pronunció sobre el #Niunamenos, compartiendo algunas cifras que dan cuenta de la realidad alarmante que enfrenta Uruguay y América Latina.

En una de las placas publicadas en el perfil de Instagram de la organización, destacan que "7 de cada diez asesinatos a mujeres en Uruguay son femicidios". Recuerdan también que "en 2024 en Uruguay hubo una denuncia por violencia de género cada 12 minutos".

Con respecto al panorama internacional, consignan que "se registran al menos 11 femicidios por día en América Latina y el Caribe".