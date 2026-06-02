A once años del primer #Niunamenos realizado en Argentina, la violencia de género se sigue cobrando vidas, y los feminismos vuelven a poner el cuerpo en las calles para reclamar, en primer lugar, algo tan simple como el derecho a no ser asesinadas por el hecho de ser mujeres.
violencia de género
#Niunamenos: feminismos se movilizan ante una realidad alarmante
En el marco del movimiento internacional #NiUnaMenos, este 3 de junio, las mujeres y disidencias organizadas convocan a movilizarse en Montevideo.