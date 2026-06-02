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Sociedad Montevideo | mujeres | feminismos

violencia de género

#Niunamenos: feminismos se movilizan ante una realidad alarmante

En el marco del movimiento internacional #NiUnaMenos, este 3 de junio, las mujeres y disidencias organizadas convocan a movilizarse en Montevideo.

#Niunamenos: feminismos se movilizan ante una realidad alarmante.

#Niunamenos: feminismos se movilizan ante una realidad alarmante.

 Gastón Britos / FocoUy
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El #Niunamenos surgió en el año 2015, en Argentina, para denunciar los femicidios, enmarcados en un sistema patriarcal que perpetúa la violencia de género. "Ni una menos nació ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio. Se nombró así, sencillamente, diciendo basta de un modo que a todas y todos conmovió: “ni una menos” es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objeto de esa violencia", expresan en la página web del movimiento argentino.

Movilización en Montevideo

En Montevideo, distintos colectivos feministas están convocando a concentrarse en la plaza Libertad, a partir de las 19 horas. Uno de las convocatorias es la de la Coordinadora de Feminismos propone movilizarse bajo las consignas "que aparezcan todas", "ni una muerte más, ni una mujer menos", "tocan a une, respondemos todes" y "ante el fascismo, más feminismo".

Por su parte, el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? adhirió a la convocatoria de la Coordinadora y alentó a movilizarse: "Sumá tu voz y tu rebeldía al grito colectivo para que no haya "ni una mujer menos, ni una muerta más”.

También convocó el Encuentro de Feministas Diversas (EFD), bajo una contundente premisa: "El Estado es responsable".

Cifras alarmantes

El Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemu) se pronunció sobre el #Niunamenos, compartiendo algunas cifras que dan cuenta de la realidad alarmante que enfrenta Uruguay y América Latina.

En una de las placas publicadas en el perfil de Instagram de la organización, destacan que "7 de cada diez asesinatos a mujeres en Uruguay son femicidios". Recuerdan también que "en 2024 en Uruguay hubo una denuncia por violencia de género cada 12 minutos".

Con respecto al panorama internacional, consignan que "se registran al menos 11 femicidios por día en América Latina y el Caribe".

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