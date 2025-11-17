El tiempo en el área metropolitana: prepárese para el calor del martes y los vientos intensos

Martes 18 de noviembre: jornada de ascenso térmico

El martes estará marcado por un notable ascenso en las temperaturas, alcanzando una máxima de 25°C, con una mínima de 15°C. El cielo se presentará mayormente claro y algo nuboso. El régimen de viento será más intenso en la mañana, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora provenientes del Noroeste. No se esperan lluvias para esta jornada.

Miércoles 19 de Noviembre: persistencia de nubosidad con baja probabilidad de lluvia

Las temperaturas se mantendrán cálidas, con una mínima de 15°C y una máxima proyectada de 23°C. El cielo estará claro, algo nuboso y con períodos de nubosidad. Se registra una baja probabilidad de precipitaciones aisladas. Los vientos serán leves del Sureste.

Proyección del tiempo para la segunda mitad de la semana

Inumet proyecta un posible aumento en la inestabilidad hacia el jueves 20, con una probabilidad media de lluvias. Las temperaturas se mantendrán en el rango de los 25°C de máxima.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones que emita la autoridad meteorológica nacional.