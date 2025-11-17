Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
tiempo | calor | pronóstico

Pronóstico

El tiempo en el área metropolitana: prepárese para el calor del martes y los vientos intensos

Inumet emitió el pronóstico del tiempo: días de calor y la llegada de inestabilidad con probabilidad de lluvias.

Inumet y el tiempo para los próximos días

Inumet y el tiempo para los próximos días
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido el pronóstico oficial del tiempo para los próximos días en la zona del Área Metropolitana, indicando condiciones de tiempo estable y la ausencia de precipitaciones significativas.

Análisis detallado del pronóstico

Lunes 17 de Noviembre: Tiempo Estable y Fresco

Para el inicio de la semana, se espera una jornada con cielos que variarán entre claros y algo nubosos, con la probabilidad de períodos de mayor nubosidad en la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, registrando una mínima de 10°C y una máxima de 20°C. Los vientos serán leves a moderados, rotando del Sur al Noroeste. La probabilidad de lluvia es nula.

Martes 18 de noviembre: jornada de ascenso térmico

El martes estará marcado por un notable ascenso en las temperaturas, alcanzando una máxima de 25°C, con una mínima de 15°C. El cielo se presentará mayormente claro y algo nuboso. El régimen de viento será más intenso en la mañana, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora provenientes del Noroeste. No se esperan lluvias para esta jornada.

Miércoles 19 de Noviembre: persistencia de nubosidad con baja probabilidad de lluvia

Las temperaturas se mantendrán cálidas, con una mínima de 15°C y una máxima proyectada de 23°C. El cielo estará claro, algo nuboso y con períodos de nubosidad. Se registra una baja probabilidad de precipitaciones aisladas. Los vientos serán leves del Sureste.

Proyección del tiempo para la segunda mitad de la semana

Inumet proyecta un posible aumento en la inestabilidad hacia el jueves 20, con una probabilidad media de lluvias. Las temperaturas se mantendrán en el rango de los 25°C de máxima.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones que emita la autoridad meteorológica nacional.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar