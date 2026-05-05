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Política alerta | gobierno | Inumet)

Por las bajas temperaturas

El Gobierno decretó alerta pública de nivel rojo para personas en situación de calle

El Poder Ejecutivo decidió adelantar la alerta roja por frío, con evacuación obligatoria para las personas en situación de calle, ante la advertencia de Inumet.

Gobierno adelantó alerta roja por fríos intensos de los próximos días.

Gobierno adelantó alerta roja por fríos intensos de los próximos días.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo decretó una alerta pública de nivel rojo ante el descenso de las temperaturas y desde este jueves 7 evacuará de forma obligatoria a las personas en situación de calle, anunció el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro "Pacha" Sánchez, este martes en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

Sánchez explicó que se procederá de una forma similar a la del año pasado, aunque este año la medida se adelantó varias semanas con respecto a 2025, año en el que la alerta roja se decretó recién el 23 de junio.

Detalles del operativo por alerta roja

"Tal cual como fue el año anterior, se comienza a trabajar en el mismo marco en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Esto se va desplegar a nivel nacional desde el día jueves", explicó el "Pacha".

El jerarca anunció que se abrirán centros de evacuados en dos lugares puntuales y que próximamente se sumarán otros. Uno de ellos será en el centro de la capital uruguaya y otro a las afueras de Montevideo.

"La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la hora de llevar adelante este decreto", remarcó.

Sánchez agregó que "las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando".

El anuncio de Inumet llevó al Gobierno a adelantar la medida

Este martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que en esta semana "se prevé el inicio de un período de inestabilidad que afectará al país, con tormentas fuertes (puntualmente severas), lluvias de variada intensidad y vientos fuertes".

Desde la noche del miércoles 6 de mayo y hasta la madrugada del viernes 8 un frente frío ingresará al país, generando tormentas fuertes —algunas severas— y lluvias abundantes en todo el territorio.

"Durante las tormentas se podrán registrar: intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo", explicó Inumet.

Mientras tanto, desde el viernes 8 y hasta la mañana del domingo 10 de mayo, "se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico".

En concordancia con este pronóstico, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas, alertó el instituto.

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