El Gobierno decretó alerta pública de nivel rojo para personas en situación de calle

El jerarca anunció que se abrirán centros de evacuados en dos lugares puntuales y que próximamente se sumarán otros. Uno de ellos será en el centro de la capital uruguaya y otro a las afueras de Montevideo.

"La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la hora de llevar adelante este decreto", remarcó.

Sánchez agregó que "las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando".

El anuncio de Inumet llevó al Gobierno a adelantar la medida

Este martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que en esta semana "se prevé el inicio de un período de inestabilidad que afectará al país, con tormentas fuertes (puntualmente severas), lluvias de variada intensidad y vientos fuertes".

Desde la noche del miércoles 6 de mayo y hasta la madrugada del viernes 8 un frente frío ingresará al país, generando tormentas fuertes —algunas severas— y lluvias abundantes en todo el territorio.

"Durante las tormentas se podrán registrar: intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo", explicó Inumet.

Mientras tanto, desde el viernes 8 y hasta la mañana del domingo 10 de mayo, "se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico".

En concordancia con este pronóstico, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas, alertó el instituto.