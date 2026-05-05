Pedro Jisdonian: "El sistema está roto desde la base"

Durante su exposición, Jisdonian apuntó a lo que definió como “falta de gestión” más que de recursos, y repasó episodios concretos, desde fallecimientos de bebés hasta homicidios de adolescentes, cuestionando decisiones institucionales y mecanismos de control. También denunció presuntas prácticas como “tortura farmacológica” en situaciones de salud mental, criticó gastos del organismo como una diplomatura para funcionarios y acusó al oficialismo de utilizar canales institucionales con fines políticos. Incluso habló de una supuesta “persecución” en su contra.

Uno de los focos principales fue el Centro de Breve Estadía (ex Tribal), señalado por organismos de derechos humanos por no cumplir estándares adecuados. Según el legislador, lejos de reducirse su uso, la población allí alojada se habría incrementado en los últimos meses.

8 no 20

En su respuesta, Civila cuestionó el tono y el enfoque de la interpelación, señalando que las más de 100 preguntas presentadas no estructuraron la exposición del diputado. Además, corrigió una de las cifras centrales del planteo opositor: aseguró que en 2025 fallecieron ocho menores bajo el sistema de protección especial, y no 20. Según explicó luego la presidenta del INAU, Claudia Romero, el número total de 20 muertes incluye a personas adultas que permanecen dentro del sistema.

Romero también defendió la actuación del organismo y cuestionó la “mediatización” de los casos, al considerar que puede derivar en revictimización. En cuanto a los datos estructurales, reconoció un fuerte aumento de las llamadas “salidas no acordadas”: pasaron de poco más de 2.000 en 2015 a más de 10.000 en 2025. Sin embargo, subrayó que el 95% de los casos terminan con el retorno de los adolescentes a los centros y que la mayoría corresponde a jóvenes de entre 13 y 17 años.

Cierre del Breve Estadía

El INAU confirmó que el próximo 19 de mayo cerrará “definitivamente” el Centro de Breve Estadía. En su lugar, se implementará un nuevo esquema con cuatro dispositivos diferenciados, orientados según perfiles de riesgo y trayectorias: un centro para varones de bajo riesgo, un convenio para adolescentes de riesgo medio y alto, y dos proyectos adicionales enfocados en franjas etarias específicas dentro de la adolescencia.

Contexto

La interpelación se da en un clima de creciente presión política y mediática sobre el sistema de protección del INAU, tras una serie de casos de alto impacto en 2025 y comienzos de 2026. El tema ya había sido abordado en la Comisión Permanente del Parlamento y se instaló como uno de los puntos más sensibles de la agenda social, con cuestionamientos cruzados entre oficialismo y oposición sobre responsabilidades estructurales, gestión y capacidad de respuesta del Estado.