Uruguay integra iniciativa regional para fortalecer seguridad marítima y combate al narcotráfico

La apertura del lanzamiento estuvo a cargo de la Subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde; el Embajador de Japón en Uruguay, Kenichi Okada; el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R), José Manuel Azambuya; el Comandante General en Jefe de la Armada, José Elizondo; y la Jefa de la Oficina de UNODC en Uruguay, Carla Cohen.

Cooperación internacional para combatir el crimen organizado

Desde la UNODC, la Jefa de Oficina afirmó que “este acto refleja la determinación de UNODC de apoyar a los Estados en la prevención y respuesta frente a las amenazas del crimen organizado transnacional”.

Por su parte, la subsecretaria del Ministerio del Interior indicó que frente a este contexto, esta cooperación es una necesaria condición e imprescindible.

“Desde el Ministerio del Interior, agradecemos esta coordinación con la convicción de que estos espacios permitan no solo mejorar nuestras herramientas, sino también afianzar una forma de trabajo basada en la confianza, la coordinación y el compromiso sostenido”, añadió Valverde.

En este sentido, el Director de la Policía Nacional agradeció la colaboración e intercambio permanente entre las instituciones y afirmó que es necesario seguir por ese camino para poder “alcanzar los objetivos que nos planteamos a nivel nacional y estratégico”.

Embajador de Japón: “La creación de un entorno de negocios seguro"

Por su parte, el Embajador de Japón expresó que su gobierno desea seguir fortaleciendo su cooperación con Uruguay, como un socio importante con el que “podemos contribuir juntos a la paz, estabilidad y la prosperidad de la comunidad internacional”.

Además de la mejora de la seguridad pública en Uruguay, la estabilidad de los servicios públicos y la seguridad de la población urbana que permitirá “la creación de un entorno de negocios en el que las empresas extranjeras, incluidas las empresas japonesas, puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad”, expresó Kenichi Okada.