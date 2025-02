Alejandro Ruibal: "Canelones tiene un potencial enorme"

El Gobierno central también ha invertido en Canelones en lo referido a saneamiento. Se han hecho planes para hacer la caminería de la costa, después en todo lo que es la zona de Camino de los Horneros, camino Eduardo Pérez y en las inmediaciones de la Interbalnearia se ha mejorado muchísimo las luminarias, se ha incrementado muy fuerte la iluminación pública.

En cuanto a los sistemas de recolección de residuos, hay mucho que aprender de Canelones, creo que hay que mirar el caso en ese departamento. La recolección de residuos allí de manera individual es mejor que la recolección desde contenedores, el departamento le ha encontrado la vuelta a eso.

¿Qué desafíos enfrenta la industria de la construcción en Canelones en términos de planificación y ejecución de obras?

Canelones tiene varios desafíos, es un departamento muy particular. Tiene 60 km de playa, balnearios, industrias, corredores logísticos, ciudades, tiene campo, producción agropecuaria, bodega, ganadería, etc.

Se dice que Canelones es un Uruguay en miniatura

Así lo definen, es el Uruguay dentro del Uruguay. Eso es lo lindo de Canelones y lo desafiante a la vez, tiene un potencial enorme.

Canelones tiene su plan de ordenamiento, ha fomentado el desarrollo de muchas zonas del departamento, pero un gran desafío que tiene es cómo dialoga con Montevideo, es decir, la frontera Canelones-Montevideo, toda esa zona es muy importante terminar de resolverla, porque hoy en día con la migración que hubo de gente de Montevideo hacia los distintos lugares de Canelones, con el ida y vuelta de los que entran a trabajar todos los días y luego vuelven, está colapsando. Entonces hay que acompañar con planificación e inversión para generar que se circule mejor y haya una mayor movilidad urbana.

¿Cómo evalúa el impacto del desarrollo urbano en Canelones en los últimos años?

Muy bueno. Siempre estos desarrollos tienen las dos caras de la moneda, una cosa buena y otra más o menos. Hay cosas más o menos porque empiezan a haber problemas que requieren invertir en movilidad porque sino se trancan las vías de acceso. Pero también se han generado inversiones, trabajo. Se empiezan a generar zonas comerciales alrededor, porque al vivir gente aparecen también pequeños shopping malls u otros servicios.

Ya Canelones desde que explotó la Costa de Oro hace unos años, que fue inclusive uno de los desarrollos más importantes de América en un momento por la cantidad de gente, ha seguido siendo un lugar de destino de gente que se va a vivir, entonces lo valoro muy positivamente.

¿Qué rol juega la Cámara de la Construcción en la planificación de estos proyectos?

La Cámara no juega un rol en la planificación porque no es un actor para eso. La Cámara es una gremial de las principales empresas constructoras del país, aquellos que tenemos los empleados fijos, no los desarrolladores inmobiliarios, sino que la Cámara somos las empresas, los constructores y a su vez los inversores.

Lo que sí hace la Cámara es dar su opinión en los distintos temas y ordenar, si se quiere, los planteos de las empresas, pero a la Cámara no le corresponde actuar en planificación. Sí ha puesto arriba de la mesa que el Estado desarrolle herramientas para planificar mejor, como una agencia de infraestructura o ese tipo de herramientas que entendemos que son sanas para el manejo de las inversiones, pero del lado del Estado, no del lado del privado.

¿Cómo es la coordinación entre la Cámara de la Construcción y la Intendencia de Canelones en lo que tiene que ver con planificación y ejecución de obras?

Muy buena. Con la Intendencia de Canelones siempre han sido muy fáciles y muy fluidos los diálogos. Canelones tiene una cultura de ya muchos años de muy buen relacionamiento con el sector privado en general, no sólo con la Cámara de la Construcción y las empresas.

¿Qué importancia tiene la sustentabilidad en las obras en Canelones? ¿Se han incorporado tecnologías o materiales en las obras del departamento que vayan en línea con la ecología?

Eso vale para Canelones, el país y toda la industria. En la industria de la construcción cada vez más se incorporan prácticas de sostenibilidad, ya sea en los materiales o en la disposición de los residuos. Los materiales vienen ya con el componente de diseño cuando uno crea las obras, después en la gestión de la obra está todo el manejo de los residuos o el uso de la energía.

Todo marca que estamos tratando todos de hacer un esfuerzo de incorporar esos conceptos modernos de sostenibilidad a los proyectos y a las obras, y Canelones con el boom que tiene de construcción, es un lugar adecuado para desarrollar ese tipo de prácticas.