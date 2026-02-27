Almenara acelera: karting eléctrico y más expansión en la Interbalnearia

—El Centro Comercial Almenara, desde su apertura hace cuatro años, se las ha ingeniado para crecer año a año. Abrimos en la etapa final de la pandemia; como a todos, nos pegó duro y tuvimos que cambiar sobre la marcha el modelo de negocio que teníamos previsto.

Mesa recuerda que el contexto obligó a replantear la estrategia inicial. Lo que iba a ser un desarrollo comercial tradicional mutó hacia un concepto más amplio, donde el entretenimiento pasó a ocupar un lugar central.

—Vimos en el entretenimiento una oportunidad de tener un diferencial, que sumado a nuestro jardín gastronómico con su laguna y áreas verdes, nos ha permitido crecer —explica.

Ese diferencial fue tomando forma con propuestas concretas.

—Empezamos con el bowling, seguimos con el minigolf y el láser tag, pero hoy tenemos muchos entretenimientos más para todas las edades.

Almenara mira lejos

La apuesta fue clara: convertir el centro comercial en un punto de encuentro familiar y social, más allá de la oferta de locales. Y esa lógica será profundizada este año.

—Para el segundo semestre tenemos previsto la apertura de un karting indoor eléctrico en una nave de 3.000 metros cuadrados que estamos convencidos será un éxito.

La iniciativa no solo ampliará la oferta recreativa, sino que marcará un hito en el departamento, al tratarse de una pista techada con vehículos eléctricos, alineada con nuevas tendencias en movilidad y entretenimiento sustentable.

—Será una experiencia moderna, segura y pensada para todas las edades. Creemos que atraerá público no solo de la zona sino también de Montevideo y de otros puntos del área metropolitana —anticipa.

Para el segundo semestre tenemos previsto la apertura de un karting indoor eléctrico en una nave de 3.000 metros cuadrados que estamos convencidos será un éxito. Para el segundo semestre tenemos previsto la apertura de un karting indoor eléctrico en una nave de 3.000 metros cuadrados que estamos convencidos será un éxito.

El crecimiento de Almenara también está vinculado al dinamismo de su entorno. La franja de la Ruta Interbalnearia cercana al aeropuerto ha experimentado en los últimos años un fuerte desarrollo comercial e industrial, consolidándose como un polo estratégico.

En ese marco, el centro comercial prepara nuevas ampliaciones.

—En breve comenzamos la ampliación de espacios comerciales frente a la Ruta Interbalnearia, orientados a la industria automotriz —adelanta Mesa.

La decisión responde tanto a la demanda empresarial como al flujo creciente de vehículos y visitantes en la zona. A eso se suma otra novedad vinculada al segmento de eventos.

—Estamos próximos a inaugurar una carpa fija para eventos sociales y comerciales. Por eso, previendo más visitas de público, ya comenzamos la ampliación del estacionamiento.

La incorporación de un espacio estable para eventos permitirá diversificar aún más la actividad del complejo, abriendo la puerta a congresos, exposiciones, celebraciones y lanzamientos empresariales.

Con cada nueva etapa, Almenara reafirma una estrategia que combina comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios en un mismo predio, apostando a la experiencia integral del visitante.

—Nos hemos ido adaptando a las circunstancias. La pandemia nos obligó a repensarnos, pero también nos mostró oportunidades. Hoy seguimos creciendo con esa misma lógica: innovar, sumar propuestas y acompañar el desarrollo de la zona, concluye Mesa.