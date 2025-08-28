Antel: aliado estratégico de emprendedores y pymes

Nueva campaña

En ocasión de este encuentro, el gerente de Marketing de Antel, José Carlos López, presentó la nueva campaña “Estamos del mismo lado del mostrador”, dirigida a las pequeñas y medianas empresas.

Expositores

Uno de los objetivos de esta actividad desde su primera edición es dar herramientas a los asistentes para que puedan aplicarlas a sus negocios, convocando a referentes en diferentes áreas.

La creadora digital Viki Delgado dio recomendaciones sobre cómo crear una marca desde las redes sociales, con énfasis en el contenido fresco, auténtico, sensible y tentador.

Por su parte, la economista Carolina Sur se refirió a la importancia de aprender a invertir.

Finalmente, el argentino Mateo Salvatto contó su experiencia con la aplicación “Háblalo”, con más de 500 mil usuarios, que está diseñada para asistir a personas con discapacidades comunicacionales; puede subtitular para quienes no pueden oír y le da una voz a quiénes no pueden hablar.

Testimonios

Nuevos emprendedores también tuvieron un espacio para relatar sus vivencias. Así lo hicieron Ernesto Rodríguez (Indubots) y Florencia Kalfain (Lunch It), que forman parte de la Incubadora Ingenio, y Laura Martaián (Mítica Joyas), que integra la Organización de Mujeres Empresarias (Omeu).

En estos casos comentaron sus inicios, miedos, aprendizajes, expectativas y proyecciones.

Stands y sorteos

Al finalizar la actividad, se realizaron sorteos entre los participantes, quienes también pudieron acercarse a stands de diferentes marcas dispuestos en la planta baja del Auditorio.