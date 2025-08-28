Hacete socio para acceder a este contenido

Empresariales Antel | emprendedores |

Acompañar en el desarrollo

Antel: aliado estratégico de emprendedores y pymes

En el 10° Encuentro de Emprendedores y Pymes, organizado por Antel, la empresa reafirmó su rol como socio estratégico de este importante sector de la economía nacional.

10° Encuentro de Emprendedores y Pymes, organizado por Antel
La actividad tuvo lugar el miércoles 27 de agosto en el Auditorio Mario Benedetti, con la presencia de las autoridades de Antel, socios de negocios y clientes.

El presidente de la empresa, Alejandro Paz, destacó en sus palabras de bienvenida que Antel organiza este encuentro desde hace 10 años, “con el propósito de acompañar a emprendedores y pymes en el desarrollo de sus empresas”.

Subrayó que “Antel no es solo proveedor de telecomunicaciones, sino que es un socio estratégico de todo el sector empresarial”.

Nueva campaña

En ocasión de este encuentro, el gerente de Marketing de Antel, José Carlos López, presentó la nueva campaña “Estamos del mismo lado del mostrador”, dirigida a las pequeñas y medianas empresas.

Expositores

Uno de los objetivos de esta actividad desde su primera edición es dar herramientas a los asistentes para que puedan aplicarlas a sus negocios, convocando a referentes en diferentes áreas.

La creadora digital Viki Delgado dio recomendaciones sobre cómo crear una marca desde las redes sociales, con énfasis en el contenido fresco, auténtico, sensible y tentador.

Por su parte, la economista Carolina Sur se refirió a la importancia de aprender a invertir.

Finalmente, el argentino Mateo Salvatto contó su experiencia con la aplicación “Háblalo”, con más de 500 mil usuarios, que está diseñada para asistir a personas con discapacidades comunicacionales; puede subtitular para quienes no pueden oír y le da una voz a quiénes no pueden hablar.

Testimonios

Nuevos emprendedores también tuvieron un espacio para relatar sus vivencias. Así lo hicieron Ernesto Rodríguez (Indubots) y Florencia Kalfain (Lunch It), que forman parte de la Incubadora Ingenio, y Laura Martaián (Mítica Joyas), que integra la Organización de Mujeres Empresarias (Omeu).

En estos casos comentaron sus inicios, miedos, aprendizajes, expectativas y proyecciones.

Stands y sorteos

Al finalizar la actividad, se realizaron sorteos entre los participantes, quienes también pudieron acercarse a stands de diferentes marcas dispuestos en la planta baja del Auditorio.

