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Empresariales Antel | innovación |

Dos jornadas de tecnología y gaming

Antel Campus Party llega por primera vez al Antel Arena

El encuentro se realizará el 30 y 31 de octubre con referentes nacionales e internacionales, talleres de innovación, espacios de networking y competencias de videojuegos.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Antel Campus Party tendrá una nueva edición el 30 y 31 de octubre, con una novedad: por primera vez se desarrollará en el Antel Arena. La propuesta reunirá tecnología, innovación, negocios y entretenimiento a través de exposiciones, talleres, competencias de videojuegos y espacios de intercambio entre estudiantes, emprendedores, empresas y aficionados.

El lanzamiento oficial se realizó el lunes 19 de octubre en el edificio Joaquín Torres García, con la participación de autoridades de Antel y representantes de Campus Party. Durante la presentación, el presidente de la empresa pública, Alejandro Paz, definió el traslado al Antel Arena como “un paso importante de crecimiento” para el evento y destacó que las finales de los torneos de videojuegos se transmitirán en vivo por AntelTV el sábado 31.

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, subrayó el papel de la industria del entretenimiento en la transformación tecnológica y señaló que el gaming combina creatividad, conectividad y actividad empresarial. En esa línea, sostuvo que Antel Gaming busca integrar el entretenimiento con el acceso a una conectividad de calidad.

Por su parte, la directora de Antel Laura Raffo destacó la posibilidad de acercar a los jóvenes a nuevas formas de vincularse con la tecnología. Más allá del juego, afirmó, estas experiencias pueden despertar vocaciones y abrir oportunidades para que desarrollen sus propios proyectos, incluso en la industria de los videojuegos.

De la innovación a los negocios: talleres y referentes internacionales

La jornada del viernes 30 contará con expositores nacionales e internacionales vinculados a la ciencia, la tecnología, la comunicación y los negocios. Entre los invitados procedentes de España estarán Aythami Soto, doctor en química y comunicador científico con una amplia comunidad en redes sociales, y Asier Arranz, especializado en robótica e inteligencia artificial física en NVIDIA.

Desde Argentina participarán Jorge Cano, referente de producto e ingeniería y Google Developer Expert; Sabri Kolod, divulgadora de marketing digital, y Ezequiel Martínez, ingeniero y comunicador científico.

La programación incluirá workshops orientados a transformar ideas en proyectos concretos. Entre las propuestas figuran actividades sobre diseño de futuros, inteligencia artificial aplicada con Lego, desarrollo de productos comercializables y herramientas legales para crear, contratar y proteger contenidos digitales. También habrá espacios vinculados con áreas como blockchain, inteligencia artificial y negocios.

Ever Miguez, socio fundador de Campus Party, destacó dos aspectos centrales de esta edición: la llegada al Antel Arena y el protagonismo de Antel Gaming. Según señaló, el objetivo es mostrar que detrás de las plataformas de videojuegos existe una industria que genera desarrollo, empleo y oportunidades profesionales.

Antel Gaming: competencias, simuladores y cultura gamer

El sábado 31 estará dedicado exclusivamente al universo gamer, con cuatro arenas de competencia: Free Fire en dispositivos móviles, EA Sports FC en PlayStation, F1 en simuladores de conducción y Minecraft en PC.

Los torneos se desarrollarán simultáneamente durante la jornada, mientras que las finales y los showmatches tendrán lugar en el escenario principal, frente al público y con transmisión en vivo por AntelTV.

La propuesta se completará con espacios de juego libre, retrogaming, simuladores de carreras, arcades, cosplay y actividades de distintas comunidades. De esta manera, la programación buscará convocar tanto a quienes compiten como a quienes se acercan al gaming por entretenimiento o interés cultural.

Lucrecia Gratas, directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur, definió el encuentro como una oportunidad para generar vínculos entre estudiantes, universidades, empresas, emprendedores y aficionados.

Las entradas se comercializan a través de Tickantel, sujetas a disponibilidad. Los clientes de Antel podrán acceder a un descuento del 50%, mediante un código promocional que se obtiene en la aplicación MiAntel o marcando 7896# desde el celular.

Con su llegada al Antel Arena, el Campus Party amplía su propuesta y vuelve a poner en primer plano el vínculo entre tecnología, formación, creatividad y entretenimiento, con el gaming como uno de los ejes centrales de la programación.

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