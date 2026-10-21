Antel Campus Party llega por primera vez al Antel Arena

Por su parte, la directora de Antel Laura Raffo destacó la posibilidad de acercar a los jóvenes a nuevas formas de vincularse con la tecnología. Más allá del juego, afirmó, estas experiencias pueden despertar vocaciones y abrir oportunidades para que desarrollen sus propios proyectos, incluso en la industria de los videojuegos.

De la innovación a los negocios: talleres y referentes internacionales

La jornada del viernes 30 contará con expositores nacionales e internacionales vinculados a la ciencia, la tecnología, la comunicación y los negocios. Entre los invitados procedentes de España estarán Aythami Soto, doctor en química y comunicador científico con una amplia comunidad en redes sociales, y Asier Arranz, especializado en robótica e inteligencia artificial física en NVIDIA.

Desde Argentina participarán Jorge Cano, referente de producto e ingeniería y Google Developer Expert; Sabri Kolod, divulgadora de marketing digital, y Ezequiel Martínez, ingeniero y comunicador científico.

La programación incluirá workshops orientados a transformar ideas en proyectos concretos. Entre las propuestas figuran actividades sobre diseño de futuros, inteligencia artificial aplicada con Lego, desarrollo de productos comercializables y herramientas legales para crear, contratar y proteger contenidos digitales. También habrá espacios vinculados con áreas como blockchain, inteligencia artificial y negocios.

Ever Miguez, socio fundador de Campus Party, destacó dos aspectos centrales de esta edición: la llegada al Antel Arena y el protagonismo de Antel Gaming. Según señaló, el objetivo es mostrar que detrás de las plataformas de videojuegos existe una industria que genera desarrollo, empleo y oportunidades profesionales.

Antel Gaming: competencias, simuladores y cultura gamer

El sábado 31 estará dedicado exclusivamente al universo gamer, con cuatro arenas de competencia: Free Fire en dispositivos móviles, EA Sports FC en PlayStation, F1 en simuladores de conducción y Minecraft en PC.

Los torneos se desarrollarán simultáneamente durante la jornada, mientras que las finales y los showmatches tendrán lugar en el escenario principal, frente al público y con transmisión en vivo por AntelTV.

La propuesta se completará con espacios de juego libre, retrogaming, simuladores de carreras, arcades, cosplay y actividades de distintas comunidades. De esta manera, la programación buscará convocar tanto a quienes compiten como a quienes se acercan al gaming por entretenimiento o interés cultural.

Lucrecia Gratas, directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur, definió el encuentro como una oportunidad para generar vínculos entre estudiantes, universidades, empresas, emprendedores y aficionados.

Las entradas se comercializan a través de Tickantel, sujetas a disponibilidad. Los clientes de Antel podrán acceder a un descuento del 50%, mediante un código promocional que se obtiene en la aplicación MiAntel o marcando 7896# desde el celular.

Con su llegada al Antel Arena, el Campus Party amplía su propuesta y vuelve a poner en primer plano el vínculo entre tecnología, formación, creatividad y entretenimiento, con el gaming como uno de los ejes centrales de la programación.