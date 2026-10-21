"Lenguaje claro y comprensible": el proyecto de Blanca Rodríguez avanza en el Senado

El objetivo es que las personas puedan comprender con mayor facilidad la información que reciben del Estado, sin tener que descifrar expresiones técnicas, textos confusos o explicaciones innecesariamente complejas.

¿Qué propone el proyecto de lenguaje claro?

El artículo 1 define el lenguaje claro como un estilo de escritura orientado a transmitir información de forma “clara, sencilla, efectiva y sin opacidad”.

A partir de esa definición, el proyecto establece la obligación de que todos los organismos públicos, tanto estatales como no estatales, expresen en lenguaje claro sus trámites, servicios, contenidos y comunicaciones dirigidas a las personas.

La exigencia abarcaría todos los canales de comunicación, sin distinciones. Es decir, la propuesta apunta a que la información pública sea comprensible independientemente de la vía por la que llegue a la ciudadanía.

Esto podría traducirse en explicaciones más directas sobre cómo realizar un trámite, qué documentación presentar, cuáles son los requisitos para acceder a un servicio o qué obligaciones debe cumplir una persona.

Menos tecnicismos y frases más cortas

En la exposición de motivos, Blanca Rodríguez explicó que la propuesta plantea un cambio en la forma de comunicar de las instituciones: dejar de pensar los mensajes exclusivamente desde la perspectiva de quien los redacta y comenzar a hacerlo desde la experiencia de quien necesita entenderlos.

Para ello, propone utilizar frases más cortas, eliminar palabras técnicas o innecesarias y dirigirse directamente a las personas.

La idea es que la información pública no solo esté disponible, sino que también pueda ser entendida sin dificultades. De esta manera, el lenguaje claro se presenta como una herramienta para facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas.

Un consejo asesor para impulsar la iniciativa

El proyecto también contempla la creación de un consejo asesor, previsto en su artículo 5, que contará con representantes de instituciones académicas y organismos vinculados con la temática.

Entre sus integrantes se prevé la participación de un representante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, otro de la Facultad de Información y Comunicación y representantes de universidades relacionadas con el área, además del Ministerio de Educación y Cultura, entre otros.

La incorporación de estos actores apunta a dar respaldo académico e institucional al desarrollo de la propuesta.

¿Cuándo podría convertirse en ley?

Tras su aprobación en comisión, el proyecto deberá ser votado por el plenario del Senado. Si obtiene la aprobación correspondiente, pasará a la Cámara de Diputados para continuar su trámite parlamentario.

Por ahora, la iniciativa todavía no es ley. Su aprobación definitiva determinará si la obligación de utilizar lenguaje claro se incorpora al marco normativo uruguayo y bajo qué condiciones se aplicará a los organismos públicos.

El planteo pone sobre la mesa una cuestión cotidiana: que comprender una comunicación oficial no dependa de conocer términos especializados, sino de que las instituciones expliquen la información de manera directa y accesible.