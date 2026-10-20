Estudio de suelos: permite anticipar riesgos y definir las bases de una obra

Antes de comenzar cualquier proyecto, ahí es donde entramos nosotros. Somos el primer insumo que va a tener el profesional, el proyectista, a la hora de diseñar la construcción.

Mediante ensayos de campo, evaluamos como es el terreno y posteriormente, le damos unos valores, unos números, al ingeniero estructural. Con esos datos él dimensiona las fundaciones.

¿Desde cuándo están trabajando? ¿Cuándo se instalaron?

-Abrimos nuestras puertas en 2022. Hemos trabajado en diversas obras privadas, edificaciones en Punta del Este, tambos y obras en el departamento de Colonia. Allí, por ejemplo, estuvimos en diversas obras, al igual que en otros puntos del territorio.

Tenemos más de 50 clientes y trabajamos con empresas grandes, para las que somos proveedores. También estamos en Artigas y en Rivera; de hecho, estuvimos allí la semana pasada. Estamos en todo el territorio, no nos concentramos solamente en Montevideo.

Me imagino que, por ejemplo, no debe ser lo mismo construir en un terreno arenoso que en un terreno de otro tipo. Me imagino que ahí es donde entran los estudios de ustedes.

-Exactamente. Cada terreno tiene sus características y por eso realizamos el estudio, para determinar cuáles son y que el proyectista pueda definir cuál es la fundación más adecuada; es decir, cómo va a cimentar o construir sobre ese material.

¿Cómo ven el territorio uruguayo? ¿Es un terreno complicado?

-Tiene sus variantes. Los suelos uruguayos son bastante nobles y homogéneos. La geología uruguaya está bastante determinada: se sabe más o menos dónde están las diversas formaciones y existe bastante precisión al respecto.

Sin embargo, hay mucha variabilidad. Por ejemplo, las arcillas del sur del pais se comportan de una forma distinta a las que se encuentran en el centro. Las arenas del litoral también tienen un comportamiento diferente.

A medida que uno avanza por el territorio, hay variaciones en el comportamiento de los suelos. De todos modos, son bastante conocidos: se sabe dónde están y qué se puede encontrar. Eso permite anticipar qué tipo de ensayos se pueden realizar en cada suelo.

¿Hay alguna norma que haga obligatorio este trabajo o la tarea que ustedes desarrollan, o es una cuestión que contratan las empresas?

-No hay una norma que establezca qué cantidad de estudios se deben realizar ni cuáles son los ensayos a realizar. Lo que sí existe, y está bastante detallado, son las normas particulares para cada tipo de ensayo.

Entonces, si bien no hay una norma que diga que hay que hacer determinados ensayos, sí existen normas para cada uno de los que se quiera realizar.

¿Cómo ven el momento de la industria de la construcción en el país para el trabajo de ustedes?

-La construcción es bastante variable, pero, en términos generales, el mercado uruguayo es bastante estable. A lo largo de los años ha tenido algunos altibajos propios del mercado, pero, en términos generales, hay trabajo, buena competencia y una buena calidad entre los competidores y las empresas constructoras.

¿Y cómo ven las perspectivas?

-Venimos de un período en el que la obra pública tuvo un papel importante, pero la obra privada viene creciendo cada vez más. Por ejemplo, Maldonado tiene cada vez más obras.

Nosotros apuntamos a que se concreten proyectos como la construcción de la represa de Casupá y las obras en Aguas Corrientes, que van a ser muy significativas y traerán consigo un incremento del trabajo. Creo que sería muy bueno que se concretaran más obras públicas.

Por lo que me dicen, el trabajo de ustedes se desarrolla antes de que comience la obra, pero no necesariamente termina cuando empieza la construcción. Continúa.

-Lo que pasa es que hay un gran componente de nuestro trabajo que corresponde a los estudios previos. Hacemos todos los estudios necesarios para que el proyectista pueda definir el diseño, pero luego también realizamos controles de materiales y de obra.

Hacemos controles desde una perspectiva geotécnica. En las obras se realizan rellenos, hormigonados y diferentes trabajos que involucran materiales. Nosotros también hacemos ensayos y controles de obra.

Entonces, si bien gran parte del trabajo se realiza antes del diseño, durante la ejecución también controlamos las obras que involucran suelos y hormigones.

Acompañamos el desarrollo de la obra y estamos presentes en todas las etapas: al inicio, como consultores en suelos, y durante la construcción, como laboratorio de control.

Nos contrata quien va a ejecutar la obra, es decir, quien está a cargo de los trabajos y de la maquinaria. También nos contrata el cliente para controlar a la empresa que ejecuta la obra.

Cuando ustedes comenzaron a trabajar en 2022, ¿ya había otras empresas o decidieron instalarse porque existía una necesidad en el mercado de este tipo de trabajo?

-Ya había diversas empresas. No es un mercado muy grande, pero sí existían otras firmas.

Nosotros decidimos abrir nuestra empresa a partir de la experiencia específica que teníamos los dos, de alrededor de 15 años cada uno, en distintas obras vinculadas a este rubro. Entonces pensamos en crear nuestra propia firma, aprovechar esa experiencia y empezar a buscar nuestro propio mercado y nuestro propio camino dentro del país.

Vimos que nuestro perfil se ajustaba a las necesidades del mercado y que hacía falta una empresa con determinados estándares.

Creo que, en estos cuatro años, hemos evolucionado favorablemente. Comenzamos con un colaborador y ahora somos seis colaboradores fijos y uno variable.

¿Cómo está conformado el equipo?

El equipo está conformado por Jorge Pineda, que es ingeniero geotecnista, Javier Draper, licenciado en Geología y tiene una maestría en Gerencia y Administración. Después tenemos a Leonardo Leite, Andrés Gómez, Santiago Leite y José Luis Rodríguez.

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Compromiso con los clientes

Nosotros tenemos muy cerca nuestro proyecto a nuestros clientes y les damos una atención personalizada. Hemos tenido un crecimiento bastante constante, pero siempre buscamos mantenernos cerca de ellos y acompañarlos en todas las etapas.

Hemos sabido priorizar el acompañamiento al cliente por encima del crecimiento exponencial. Cuando una empresa crece mucho, se dedica más a ejecutar y puede perder esa cercanía, porque ya no es posible mantenerla de la misma manera. No es algo bueno ni malo, sino que las dimensiones de la empresa pueden dificultarlo.

Tenemos un compromiso con nuestros clientes, basado en la confianza que generamos a partir de la calidad de nuestros resultados y del cumplimiento de las tareas.