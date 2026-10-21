Lazo presiona a la Fuerza Aérea para conseguir información de vuelos en dictadura

Rodríguez, miembro del colectivo de investigación “Artículo 12”, había demandado al Ministerio de Defensa Nacional por incumplimiento de la Ley 18.381 de acceso a la información pública.

En mayo, el periodista había solicitado información sobre aviones, pilotos, tripulantes y pasajeros de los vuelos realizados hacia y desde Argentina por el Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) entre 1974 y 1978.

El Ministerio de Defensa le respondió que la información disponible ya se la había entregado en un pedido de acceso a la información realizado un año antes.

Rodríguez apeló la resolución en la justicia y el juez Martínez Las Heras le dio la razón.

El juez condenó al Ministerio de Defensa Nacional a brindar la información en un plazo de diez días corridos e ininterrumpidos.

Según publica El Observador, Lazo decidió no apelar el fallo y, en cambio, pedir a las dependencias oficiales involucradas que extremen sus esfuerzos por presentar los datos.

Artículo 12 es un colectivo de investigación que realiza solicitudes de acceso a la información pública sobre las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Además de Rodríguez lo integran la exdiputada Macarena Gelman y los también periodistas Marcelo Falca y Gabriel Mazzarovich.

Según escribió Rodríguez en su cuenta de Facebook, no solo la Fuerza Aérea tiene información sobre estos vuelos: “Los vuelos de TAMU y Pluna a Argentina exigían un protocolo de permisos de sobrevuelo y de registro de Aduanas que entonces se iniciaban por telex y/o a través de la embajada de Uruguay en Buenos Aires, en cuyos archivos se hallaron copias de esas solicitudes realizadas por la Fuerza Aérea Uruguaya donde consta la fecha, el avión y el piloto al mando. Esos telex existen hoy en archivos militares”.

Libros desaparecidos

La Fuerza Aérea tiene un largo historial de pérdida de documentación oficial. En agosto de 2019, y ante un pedido de acceso a la información pública realizado por este periodista, el entones comandante de la Fuerza Aérea, el general del aire Hugo Marenco, respondió que la institución ya no tenía los libros de vuelo clave.

Aquel pedido de acceso a la información pública se presentó luego de que un exintegrante de la Fuerza Aérea relatara haber sido testigo en 1978 del aterrizaje de un vuelo con decenas de prisioneros que aún no ha sido admitido oficialmente.

A diferencia de los ya reconocidos primer y segundo vuelo, ocurridos en 1976, el “tercer vuelo” habría sido realizado entre abril y junio de 1978, en un Fairchild del Grupo 4 de la FAU, que habría aterrizado en la pista de la Base Aérea 1, contigua al aeropuerto de Carrasco.

La misma fuente militar había relatado entonces que también fue testigo de otro vuelo internacional en 1978, en el cual se trajo a Uruguay a un único prisionero en un avión Bandeirante, perteneciente al Grupo 6.

Para comprobar estas denuncias, se solicitó acceso a los libros de vuelo de sus grupos 3, 4 y 6, entre 1976 y 1979. La respuesta con la firma de Marenco: “No se poseen registros sobre actividad de grupos 3, 4 y 6 de la Fuerza Aérea Uruguaya, entre los años 1976 y 1979”.

En diciembre de 2019, el abogado Carlos Bustamante hizo otro pedido de acceso a la información pública tendiente a obtener otros documentos oficiales de la Fuerza Aérea.

La institución le respondió en marzo de 2020 que tampoco los tenía.