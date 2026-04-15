Sociedad Florida | proyecto | inversión

Conectividad regional

Florida impulsa parque logístico multimodal con inversión internacional millonaria

El proyecto, presentado por la Intendencia de Florida y la Asociación Rural, prevé más de 40 hectáreas de desarrollo industrial y logístico con proyección de puerto seco.

Por Redacción de Caras y Caretas

El intendente de Florida, Carlos Enciso, anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo parque logístico multimodal con proyección de puerto seco, una iniciativa que busca posicionar al departamento como un nodo estratégico para el comercio exterior y la distribución de cargas en Uruguay.

El emprendimiento contará con participación de inversores de Brasil, China y el País Vasco, en un esquema de capitales internacionales orientado al desarrollo productivo y la conectividad regional.

Durante la presentación, realizada en conjunto entre la Intendencia de Florida y la Asociación Rural local, Enciso señaló que en el marco del lanzamiento llegarán siete empresas chinas, además de firmas brasileñas y contactos avanzados con representantes de Europa y Argentina.

El proyecto contempla la instalación de un parque industrial y logístico en un predio superior a las 40 hectáreas, con infraestructura destinada a carga, almacenamiento y distribución, integrando distintos modos de transporte.

Uno de los principales objetivos será funcionar como antepuerto de Montevideo, permitiendo descentralizar operaciones logísticas que actualmente se concentran en la capital. Según se informó, esto contribuiría a reducir costos de flete, optimizar tiempos de espera y mejorar la eficiencia del comercio exterior.

Inversión millonaria

Además, la ubicación de Florida fue destacada como una ventaja estratégica, al ofrecer un punto de escala técnica y aduanera clave para el tránsito hacia el puerto montevideano.

En cuanto a la inversión, las autoridades estiman que en sus etapas finales el proyecto podría alcanzar los 60 millones de dólares.

Si bien Enciso aclaró que no se esperan impactos inmediatos en materia de empleo, remarcó que la meta es generar un “microclima de negocios” que facilite la radicación futura de empresas y nuevas oportunidades para el departamento.

