Canelones desplegará estrategia para erradicar los basurales

Limpieza, control y sanción son los tres pilares de la estrategia que la Intendencia de Canelones, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, comenzó a implementar para erradicar los basurales del departamento.
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Rodrigo González, director general de Gestión Ambiental, precisó que es necesario entender que es un problema complejo. Nosotros tenemos un sistema que, en general, tarda un mes en limpiar los basurales endémicos. Lamentablemente, el continuo volcado de basura hace que parezca que nunca estuvieron limpios”, explicó.
En esta línea, dijo que la dirección comenzó a instalar cámaras de videovigilancia con sistema antirrobos en Salinas y Ciudad de la Costa. Estas cámaras estarán monitoreadas a través de la Unidad de Monitoreo Canario, con el fin de identificar a las personas o las matrículas de los vehículos que tiren basura, así como llevar un control de la frecuencia con la que ocurre.
Además, desde enero, la dirección habilitó el número 092595860 para que los ciudadanos se puedan comunicar a través de WhatsApp a efectos de realizar denuncias ambientales.
Origen de basurales
Tras la identificación de personas o empresas que dejen desechos en la vía pública, se aplicarán multas a través de la Ley de Faltas, como lo establece la Ley N.º 19.120, que pena con trabajo comunitario o arresto a todos aquellos que atenten contra el orden y los espacios públicos.
González indicó que otro de los objetivos es llevar un control certero del origen de la basura, ya que en su mayoría no proviene de familias, sino de comercios que contratan a terceros para deshacerse de los desechos de manera informal para abaratar costos.
Finalmente, hizo referencia al trabajo que se realizará en conjunto con los municipios para revertir esta situación, como por ejemplo, en Santa Lucía, que se va a transformar un basural en una plaza pública con juegos para niños. “El rol principal de los municipios es que tengan lugares que cuiden junto a nosotros, pero, además, que construyan junto a los vecinos, que creemos que son parte fundamental para el cuidado de los espacios públicos”, concluyó.