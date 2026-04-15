Canelones desplegará estrategia para erradicar los basurales

Además, desde enero, la dirección habilitó el número 092595860 para que los ciudadanos se puedan comunicar a través de WhatsApp a efectos de realizar denuncias ambientales.

Origen de basurales

Tras la identificación de personas o empresas que dejen desechos en la vía pública, se aplicarán multas a través de la Ley de Faltas, como lo establece la Ley N.º 19.120, que pena con trabajo comunitario o arresto a todos aquellos que atenten contra el orden y los espacios públicos.

González indicó que otro de los objetivos es llevar un control certero del origen de la basura, ya que en su mayoría no proviene de familias, sino de comercios que contratan a terceros para deshacerse de los desechos de manera informal para abaratar costos.

Finalmente, hizo referencia al trabajo que se realizará en conjunto con los municipios para revertir esta situación, como por ejemplo, en Santa Lucía, que se va a transformar un basural en una plaza pública con juegos para niños. “El rol principal de los municipios es que tengan lugares que cuiden junto a nosotros, pero, además, que construyan junto a los vecinos, que creemos que son parte fundamental para el cuidado de los espacios públicos”, concluyó.