Fiscalía imputó al asesino del delivery venezolano de 62 años

Homicidio

El hecho, que conmocionó a la opinión pública, ocurrió el pasado lunes en la intersección de las calles Cuareim y Colonia. La víctima, identificada como Juan Carlos, un repartitor venezolano de 62 años que trabajaba para la plataforma PedidosYa, falleció tras ser atacado con un arma blanca en el abdomen en medio de una discusión por una maniobra en el tránsito.

El proceso judicial

La fiscal del caso, correspondiente al tercer turno de las Fiscalías Especializadas en Homicidios de Montevideo, presentó la acusación formal ante el juzgado competente. Según fuentes judiciales, al individuo se le imputarán los delitos de homicidio y omisión de asistencia, dado que tras atacar al trabajador, el conductor huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima, quien quedó tendida en la vía pública pidiendo ayuda .

La investigación se ha basado en elementos contundentes, entre los que se destacan el material obtenido por las cámaras de seguridad; los videos del Ministerio del Interior captaron el momento exacto del altercado y la agresión, siendo una pieza clave para la acusación. También declararon varios testigos que presenciaron lo ocurrido ante Fiscalía.

El agresor fue identificado gracias a la matrícula de su vehículo y detenido por la Policía a pocas cuadras del lugar del crimen minutos después del hecho.

Perfil del imputado y situación de la acompañante

El hombre de 30 años, quien según los primeros informes no poseía antecedentes penales, declaró ante las autoridades que se sintió "asustado" tras la agresión y que por eso decidió fugarse. El acusado argumentó que la discusión comenzó porque sintió que la moto del delivery "se le atravesó" en la calle.

En cuanto a la mujer que viajaba como acompañante en el auto al momento del ataque, fuentes indicaron que, por el momento, continúa en libertad. Se le ha tomado declaración en calidad de testigo, ya que las imágenes sugerirían que no participó activamente en el forcejeo ni en la agresión, aunque sí huyó del lugar junto al conductor. Sin embargo, la fiscalía no descarta futuras actuaciones en su contra dependiendo del avance de la investigación.