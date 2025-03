Car One contribuyó con esta iniciativa proporcionando el traslado de los niños que participaron de esta actividad durante la temporada de verano. En esta oportunidad, la propuesta alcanzó a más de 20 niños, de entre 6 y 13 años, de la localidad General Líber Seregni.

El proyecto se llevó adelante a través de un convenio con la piscina pública de Montes de Solymar, dependiente de la Intendencia de Canelones.

Esta piscina se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros del Polideportivo Municipal de Colonia Nicolich y no existe una línea de ómnibus directa que conecte ambos puntos. Por este motivo, la colaboración de Car One fue de gran ayuda, en especial para las familias de bajos recursos que no podían costear el traslado.